75萬美元天價懸賞金 比亞迪開戰黑公關 揭AI闢謠式傳謠
比亞迪宣布長期有效的高額懸賞與法律追責機制，鎖定網絡黑公關、造謠者及MCN集團，並公開多起拘留與判賠進展。
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比亞迪宣布長期有效的高額懸賞與法律追責機制，鎖定網絡黑公關、造謠者及MCN集團，並公開多起拘留與判賠進展。
祭出最高500萬元人民幣（約75萬美元）天價懸賞金，中國車企比亞迪全面向「網絡黑公關」宣戰。比亞迪法務部11月13日發布維權公告，宣布針對透過MCN機構有組織抹黑品牌的線索，查實後將給予50萬至500萬元獎勵，並同步公布多起造謠者遭公安拘留及數十家MCN機構利用AI批量「闢謠式傳謠」的追責進展。
紅星新聞報導，這波維權行動鎖定惡意造謠與有組織的水軍操作。比亞迪指出，馮某、季某因編造散布涉比亞迪不實信息，經報警後遭公安機關以擾亂公共秩序依法拘留；姜某在抖音平台長期多次發布侮辱、詆毀言論，同樣被公安機關依法拘留處罰。
此外，網絡帳號「娛樂」、「車界」、「四五」、「司機」等長期發布詆毀性言論，經比亞迪起訴後，法院已審理認定構成侵權，判令相關主體公開道歉並賠償經濟損失。
報導指出，針對更隱蔽的集團式抹黑，比亞迪法務部點名「涅」、「遠」、「馬」、「牛」、「洲」等數十家MCN機構，指其旗下帳號借助AI生成標題雷同、行文相似的同質化文章，並以「闢謠式傳謠」方式誤導公眾認知，目前公司已完成證據保全並正採取法律手段追責。
比亞迪說明，此次升級的懸賞機制長期有效，除有組織抹黑線索可獲50萬至500萬元獎勵外，其他符合條件的線索提供者亦可獲5萬至500萬元獎勵，線索可提交至「@比亞迪新聞打假辦公室」，官方並承諾對提供者信息嚴格保密。
比亞迪法務部推出最高500萬元人民幣懸賞，徵集有組織抹黑線索，並同步透過報警、訴訟與證據保全追查造謠者及相關MCN機構。 馮某、季某因散布不實資訊遭公安拘留，姜某因長期發布侮辱詆毀言論受罰；另有多個網絡帳號經法院認定侵權，須公開道歉並賠償。 比亞迪指部分MCN機構利用AI生成標題雷同、內容相似的文章，表面像在辟謠，實際卻以同質化訊息誤導公眾，形成集團式抹黑。
精華 FAQ
比亞迪法務部推出最高500萬元人民幣懸賞，徵集有組織抹黑線索，並同步透過報警、訴訟與證據保全追查造謠者及相關MCN機構。
馮某、季某因散布不實資訊遭公安拘留，姜某因長期發布侮辱詆毀言論受罰；另有多個網絡帳號經法院認定侵權，須公開道歉並賠償。
比亞迪指部分MCN機構利用AI生成標題雷同、內容相似的文章，表面像在辟謠，實際卻以同質化訊息誤導公眾，形成集團式抹黑。
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