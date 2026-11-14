我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黃樂再遭爆料 曾捲上海830億非法集資還全身而退

黃仁勳下台幕後推手是魯比歐？ 華郵：黃得罪對中鷹派

網購知名品牌衝鋒衣竟掏出陌生人身分證 遭疑退貨質檢失守

中國新聞組╱北京14日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
有消費者在電商平台THE NORTH FACE旗艦店花費近1600元人民幣，購買...
有消費者在電商平台THE NORTH FACE旗艦店花費近1600元人民幣，購買一件全新衝鋒衣，拆開快遞時，竟在衣兜裡摸出一張陌生人的身分證。（取材自現代快報）

AI摘要

文章摘要整理：

一名消費者在北面旗艦店購買標榜全新的衝鋒衣，卻發現衣內有陌生身分證、穿著痕跡與異味，事件引發外界對退貨質檢失守與平台售後處理的批評。

近日一名消費者在電商平台的「北面」THE NORTH FACE旗艦店花費近1600元人民幣，購買一件全新衝鋒衣，拆開快遞時，竟在衣兜裡摸出一張陌生人的身分證，且衣物留有明顯穿著痕跡與濃烈香水味。買家向網店反映後，客服僅回覆需與庫房核實便沒了下文；截至媒體發稿時，店方仍未公開具體調查結果，僅回應已將情況回饋上級。

根據都市快報橙柿互動報導，該名買家11月6日下單購買一款北面羽絨三合一衝鋒衣，實付1593.3元，因外出出差直到11日回家才拆封檢查，卻驚見標榜全新的衣服裡留有陌生人證件與異味。買家無奈表示，「客服說去跟庫房核實一下，結果到現在還沒下文」，隨後她向電商平台提出申訴，平台目前僅給出退貨退款的基礎解決方案。

這起離譜的網購經歷曝光後，迅速在網路社群引發熱烈討論。許多網友猜測，極可能是前一位買家在未拆吊牌的情況下穿著數日後申請退貨，而商家庫房未經仔細檢查，便直接重新打包寄給下一位顧客；此外，也有不少網友擔憂，若旗艦店連衣兜裡的證件都沒查出來，寬鬆的退收查驗恐怕會給「買真退假」的調包行為留下巨大漏洞。

媒體評論指出，消費者下單後與店鋪成立買賣合約，商家本就有義務交付全新未使用的商品，且依照網購退貨相關規範，商家收到退貨後必須進行查驗、清理與甄別，已明顯使用或沾染異味的衣物絕不應再當作新品上架。品牌旗艦店定價不斐，庫房品控理應比一般小店更為嚴謹，如今卻出現「二手混新品」的疏漏，加上售後處理消極拖延，已嚴重消耗消費者對品牌的信任。

這起事件也為電商平台與品牌方敲響警鐘，平台不能只把退貨退款當作糾紛的句點，而應督促涉事店鋪回溯訂單流轉與退貨入庫紀錄，釐清哪個環節出現疏失並壓實商家的質檢責任。唯有徹底守住入庫查驗這道防線，才能真正保障消費者權益並維護網購市場的交易秩序。

精華 FAQ

  • 她在電商平台的北面THE NORTH FACE旗艦店購買一件羽絨三合一衝鋒衣，實付1593.3元人民幣，商品標榜全新，卻在拆封後出現異常情況。

  • 她在衣兜裡摸出一張陌生人的身分證，衣物本身還有明顯穿著痕跡，並帶著濃烈香水味，讓人懷疑這件商品可能曾被使用後又被重新寄出。

  • 買家反映後，客服只表示要與庫房核實便無下文；截至報導時，店方尚未公布具體調查結果，平台則先提供退貨退款作為基本處理方案。

電商

上一則

國產全飛秒近視設備進入臨床試驗 雷射掃描僅需9秒

下一則

吳海迪滑浪風帆摘銀 香港隊2金2銀3銅收官 創青奧隊史佳績

延伸閱讀

4070元網購冰櫃「僅退款」 賣家維權發現…根本使用中

4070元網購冰櫃「僅退款」 賣家維權發現…根本使用中
大餐吃光只剩骨架拿去Costco退貨 結果…

大餐吃光只剩骨架拿去Costco退貨 結果…
「一字肩」羽絨服惹群嘲 店家：3種穿法 不接受就別買

「一字肩」羽絨服惹群嘲 店家：3種穿法 不接受就別買
西瓜不甜、半個蛋糕都能退 美國退貨文化讓華人直呼離譜

西瓜不甜、半個蛋糕都能退 美國退貨文化讓華人直呼離譜

熱門新聞

由李嘉誠之子李澤楷（見圖）創立的富衛集團旗下FWD Private（百慕達），簽發保額高達3.18億美元的人壽保單獲金氏紀錄認證。(取材自維基百科)

李澤楷公司賣出「全球最貴」人壽保單 3.18億美元破金氏紀錄

2026-11-10 21:05
媽媽把豆芽菜都夾給女兒吃，自己一直吃白飯。（取材自微博）

重慶母帶女兒點6元豆芽卻連吃7碗飯 店主這舉動看哭網友

2026-11-07 06:30
黃樂真實年齡曝光？網傳中學照成為各方推測線索。(取材自微博「訊號與雜訊001」)

黃樂「中學嫩照」流出：湖南人、年紀小黃仁勳14歲

2026-11-11 03:53
康偉（右四）、黃樂（右三）曾到「中汽創智」公司訪問。（圖/中汽創智官網）

中媒：黃仁勳外遇對象之夫 涉操縱股票遭刑事強制措施

2026-11-10 08:46
河南61歲男子自行摸索網購，首次大手筆下單15噸紅薯，打算加工成粉條，讓女兒直呼沒想到父親膽子這麼大。（取材自荔枝新聞）

河南大爺自學網購 下單15噸紅薯 女兒傻眼：膽子這麼大

2026-11-10 07:30
黃樂與丈夫康偉（左）合影。（取材自中汽創智官網）

黃樂丈夫竟是牽線人 默許妻與黃仁勳交往 甚至開玩笑說是私人助理

2026-11-12 08:15

超人氣

更多 >
突發：全美航班停飛 與微軟全球當機有關嗎？

突發：全美航班停飛 與微軟全球當機有關嗎？
等行人通過才右轉 洛夫婦卻收293元罰單 原因是...

等行人通過才右轉 洛夫婦卻收293元罰單 原因是...
台灣人會原諒黃仁勳私德的過錯 但唯有這事例外

台灣人會原諒黃仁勳私德的過錯 但唯有這事例外
路透民調：2028美國總統大選 4大候選人浮上檯面

路透民調：2028美國總統大選 4大候選人浮上檯面
美國全境航班突停飛 國安部長急發聲：不是另一起9／11

美國全境航班突停飛 國安部長急發聲：不是另一起9／11