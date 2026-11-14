網購知名品牌衝鋒衣竟掏出陌生人身分證 遭疑退貨質檢失守

有消費者在電商平台THE NORTH FACE旗艦店花費近1600元人民幣，購買一件全新衝鋒衣，拆開快遞時，竟在衣兜裡摸出一張陌生人的身分證。（取材自現代快報）

AI摘要 文章摘要整理： 一名消費者在北面旗艦店購買標榜全新的衝鋒衣，卻發現衣內有陌生身分證、穿著痕跡與異味，事件引發外界對退貨質檢失守與平台售後處理的批評。

近日一名消費者在電商 平台的「北面」THE NORTH FACE旗艦店花費近1600元人民幣，購買一件全新衝鋒衣，拆開快遞時，竟在衣兜裡摸出一張陌生人的身分證，且衣物留有明顯穿著痕跡與濃烈香水味。買家向網店反映後，客服僅回覆需與庫房核實便沒了下文；截至媒體發稿時，店方仍未公開具體調查結果，僅回應已將情況回饋上級。

根據都市快報橙柿互動報導，該名買家11月6日下單購買一款北面羽絨三合一衝鋒衣，實付1593.3元，因外出出差直到11日回家才拆封檢查，卻驚見標榜全新的衣服裡留有陌生人證件與異味。買家無奈表示，「客服說去跟庫房核實一下，結果到現在還沒下文」，隨後她向電商平台提出申訴，平台目前僅給出退貨退款的基礎解決方案。

這起離譜的網購經歷曝光後，迅速在網路社群引發熱烈討論。許多網友猜測，極可能是前一位買家在未拆吊牌的情況下穿著數日後申請退貨，而商家庫房未經仔細檢查，便直接重新打包寄給下一位顧客；此外，也有不少網友擔憂，若旗艦店連衣兜裡的證件都沒查出來，寬鬆的退收查驗恐怕會給「買真退假」的調包行為留下巨大漏洞。

媒體評論指出，消費者下單後與店鋪成立買賣合約，商家本就有義務交付全新未使用的商品，且依照網購退貨相關規範，商家收到退貨後必須進行查驗、清理與甄別，已明顯使用或沾染異味的衣物絕不應再當作新品上架。品牌旗艦店定價不斐，庫房品控理應比一般小店更為嚴謹，如今卻出現「二手混新品」的疏漏，加上售後處理消極拖延，已嚴重消耗消費者對品牌的信任。

這起事件也為電商平台與品牌方敲響警鐘，平台不能只把退貨退款當作糾紛的句點，而應督促涉事店鋪回溯訂單流轉與退貨入庫紀錄，釐清哪個環節出現疏失並壓實商家的質檢責任。唯有徹底守住入庫查驗這道防線，才能真正保障消費者權益並維護網購市場的交易秩序。