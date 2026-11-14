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國產全飛秒近視設備進入臨床試驗 雷射掃描僅需9秒

中國新聞組╱北京14日電
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中國自主研發的國產全飛秒近視手術設備近日迎來關鍵進展。(取材自央視財經新聞)
中國自主研發的國產全飛秒近視手術設備近日迎來關鍵進展。(取材自央視財經新聞)

AI摘要

文章摘要整理：

中國自主研發的國產全飛秒近視設備已進入臨床試驗，最快9秒完成雷射掃描，盼降低患者費用並緩解龐大近視矯正需求。

中國自主研發的國產全飛秒近視手術設備近日迎來關鍵進展，正式進入臨床試驗階段，目前已有上百名受試者完成入組。全球全飛秒手術案例已逾1000萬例，其中約750萬例發生在中國，長期以來，國內醫院的核心設備高度依賴進口並需按次支付昂貴專利費，如今國產設備打破技術壁壘，有望減輕患者負擔並滿足龐大的視力矯正需求。

根據中國藍新聞報導，最新臨床實測顯示，現年31歲、近視接近400度的秦女士在通過全套術前篩查後，參與本次臨床研究。手術當天由復旦大學附屬眼耳鼻喉科醫院院長周行濤主刀，在不到1毫米厚的角膜內部，利用雷射切割出透鏡狀組織並透過約2毫米切口取出，整個雷射掃描過程僅需約9秒。秦女士在術後次日清晨，睜眼便能看清遠處大樓上的字跡，久違的清晰視野令她感到十分驚喜。

面對大眾對近視矯正的熱烈討論與「摘鏡」需求，醫師與研發專家也針對手術原理與公眾迷思做出專業解答。國產飛秒研發技術負責人曾志龍指出，設備核心難點不僅在於9秒的切削速度，更在於角膜一經切削便無法復原，因此由數千萬個點組成的切削曲面必須具備極高精準度；周行濤則提醒大眾，「『摘鏡』並不等於治癒近視」，手術僅改變屈光狀態，高度近視者拉長的眼軸與眼底風險並不會因此恢復，術前仍須嚴格評估多項指標。

中國目前近視患者已超過6億人，每年新增約3000萬人。過去國內醫院引進進口全飛秒設備時，每次雷射掃描都需向廠家支付專利費以解鎖序列號，這筆成本最終轉嫁到患者身上，導致單台手術費用動輒超過萬元人民幣。即便中國擁有全球最大的市場與臨床經驗，核心設備技術卻長期受制於人。

周行濤團隊深耕近視矯正領域三十餘年，自2010年完成中國首例全飛秒手術以來，累計手術量已突破26萬台，居全球單中心之冠。團隊歷經十餘年醫工協同攻關，終於推動這套精度達3微米的國產全飛秒設備邁入臨床試驗。在周行濤看來，實現高端醫療設備從跟跑、並跑到領跑的國產化突破，正是滿足百姓健康需求不可或缺的關鍵一步。

中國自主研發的國產全飛秒近視手術設備近日迎來關鍵進展。(取材自央視財經新聞)
中國自主研發的國產全飛秒近視手術設備近日迎來關鍵進展。(取材自央視財經新聞)

精華 FAQ

  • 這套中國自主研發的國產全飛秒近視手術設備已正式進入臨床試驗，且已有上百名受試者完成入組，代表技術正從研發走向實際驗證。

  • 臨床實測中，雷射掃描過程僅約9秒，醫師在不到1毫米厚的角膜內切出透鏡狀組織，並透過約2毫米切口取出，顯示高速且精密。

  • 醫師指出，手術只能改變屈光狀態，不能讓近視完全治癒；高度近視者的眼軸拉長與眼底風險仍在，術前必須嚴格評估多項指標。

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