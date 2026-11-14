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中國女足換教頭 49歲常衛魏曾率武漢隊奪首屆女足亞冠冠軍

中國新聞組╱北京14日電
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中國足球協會公告，宣布聘任49歲的前武漢女足主教練常衛魏。(新華社)
中國足球協會公告，宣布聘任49歲的前武漢女足主教練常衛魏。(新華社)

AI摘要

文章摘要整理：

中國足協宣布由49歲的常衛魏接掌中國女足，並搭配王軍組成本土教練團，球隊將先出征永川國際女足錦標賽，再備戰2028年洛杉磯奧運亞洲區預選賽。

中國足球協會11月13日正式發布官方公告，宣布聘任49歲的前武漢女足主教練常衛魏，出任中國國家女子足球隊主教練，並聘任王軍擔任球隊第一助理教練。中國足協表示，此項人事任命旨在全面推進2028年奧運" rel="241840">洛杉磯奧運會亞洲區預選賽，以及巴西女足世界盃的備戰與參賽工作，常衛魏上任後的首秀將於本月底登場，率隊出征永川國際女足錦標賽。

根據新華社、觀察者網報導，中國足協是在經過選聘專家組充分評議後做出上述決定。常衛魏接掌帥印後沒有太多磨合時間，上任僅半個月便要在本月底的永川邀請賽迎來三次實戰考驗，屆時中國女足將依序對陣泰國、阿爾巴尼亞與馬拉維國家女足隊，這也將成為檢驗新教練團隊組軍成果的首場硬仗。

此次換帥與備戰布局引發體育界與球迷的高度關注，外界普遍聚焦於本土教練團隊如何帶領中國女足突圍艱困的奧運資格賽。由於就在11月12日於馬來西亞吉隆坡亞足聯總部舉行的抽籤儀式中，2028年洛杉磯奧運女足亞洲區預選賽分組正式揭曉，中國隊與北韓、南韓及菲律賓同被分在B組；依照賽制，八支參賽球隊將爭奪2.5個晉級名額，唯有小組第一能直接取得奧運門票，小組第二則須參加附加賽，形勢相當嚴峻。

新任主帥常衛魏為亞足聯職業級教練，長期深耕女子足球領域，執教武漢車谷江大女足期間曾多次奪得女超聯賽與女子足協盃冠軍，更率隊歷史性奪下首屆女足亞冠冠軍；此外，他也曾擔任中國女足國家隊助理教練，並隨隊征戰2015年加拿大女足世界盃，具備豐富的國內外大賽經驗。

至於新任第一助理教練王軍同樣擁有亞足聯職業級教練資格，長期負責執教中國U18與U20國家女子足球隊，並先後帶隊參加過兩屆U20女足世界盃，對年輕球員的培養十分熟悉。

回顧此次換帥脈絡，中國足協先前已於10月23日宣布，考量前任主帥安特·米利西奇的個人家庭實際情況，經雙方友好協商後解除合約，外教團隊同步離任，如今由常衛魏與王軍組成的本土教練團正式接棒，肩負起帶領中國女足重返國際大賽舞台的重任。

中國足球協會公告，宣布聘任49歲的前武漢女足主教練常衛魏。(取材自觀察者網)
中國足球協會公告，宣布聘任49歲的前武漢女足主教練常衛魏。(取材自觀察者網)

精華 FAQ

  • 中國足協正式聘任49歲的前武漢女足主帥常衛魏為國家女子足球隊主教練，並由王軍擔任第一助理教練，兩人共同接手球隊，帶領中國女足展開新階段備戰。

  • 常衛魏上任僅約半個月，就要率隊出征本月底的永川國際女足錦標賽，依序對陣泰國、阿爾巴尼亞與馬拉維，這將是新教練團隊首次接受實戰檢驗。

  • 中國女足在抽籤後被分入B組，同組對手包括北韓、南韓與菲律賓。賽制僅有小組第一可直接晉級，第二名還要踢附加賽，整體競爭相當激烈。

武漢 洛杉磯奧運 奧運

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