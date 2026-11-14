茅台下調多款產品線下售價 精品、馬茅與「i茅台」同價

茅台下調多款產品線下售價，精品、馬茅與i茅台實現同價。(取材自界面新聞)

AI摘要 文章摘要整理： 茅台透過下調多款產品線下售價並推進i茅台日常售賣，強化渠道協同與直營主導的銷售轉型。

貴州茅台近日正式下調多款經銷商代售產品的線下售價，讓調整後的價格全面對齊官方數位平台「i茅台」售價。其中，精品茅台經銷商代售價由每瓶2410元人民幣降至2359元，馬年茅台生肖酒則由1951元下調至1899元。此舉打破過去線下價格普遍高於線上平台的局面，象徵貴州茅台推動「渠道協同」的改革邁出關鍵一步。

界面新聞引述財聯社報導，就在調價前三天（11月10日），貴州茅台召開2026年第三季度業績說明會，公司董事、代總經理王莉明確宣布，「i茅台」將從過去的「搶購」模式，逐步轉向滿足日常需求的售賣模式。會議當晚，平台隨即宣布自11月11日起，包括精品茅台、15年與30年陳年茅台及馬茅經典版等16款產品，率先啟動全天動態補貨的「日常售賣」機制；至於53度500ml飛天茅台目前售價為每瓶1634元，仍維持每日早晚兩次投放及限購規定。

面對外界關注的定價調整與市場議論，業界分析認為，貴州茅台正主動收窄甚至消除同一產品在不同通路的價差，避免線下渠道利用資訊落差或貨源優勢維持高價。針對市場出現「茅台是否不再稀缺」的質疑，王莉也在說明會上直言，過去消費者不敢買或需加價購買，本質上是供給側不適配消費需求，「把流通環節囤積炒作、投機溢價帶來的『買不到』當作『稀缺』，是對茅台酒稀缺性的誤解」。

貴州茅台的銷售結構正經歷劇烈轉型。2026年前三季度公司實現營業總收入1332.84億元，年增1.82%，其中直銷渠道收入達737.74億元、占比攀升至56.36%，「i茅台」不含稅收入更暴增361.42%至585.62億元；反觀批發代理渠道收入則年減21.58%，經銷商數量淨減少70家，顯示直營入口已正式成為茅台銷售的主力渠道。

儘管三季報披露後資本市場反應正面，貴州茅台股價重回1400元上方並收在1435.26元、總市值達1.79兆元，但管理層對未來形勢仍保持審慎。王莉坦言，當前白酒行業仍處於深度調整期，消費需求疲軟與場景減少的態勢尚未根本轉變，因此2027年度茅台酒基酒並未新增產能，公司將秉持「不唯指標，更不能竭澤而漁」的原則，建立量價平衡且有序穩定的市場體系。