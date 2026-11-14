右手僅剩1指敲出3000萬字 山東32歲作家成破億網文大神

楊桂軒創作小說。(取材自揚子晚報)

AI摘要 文章摘要整理： 山東32歲作家楊桂軒因童年工傷僅剩1指仍堅持單手寫作15年，累積3000萬字並成為破億人氣網文大神，近日也因停更與催更風波曝光勵志故事。

一部連載三年、吸引逾400萬名讀者追更的熱門網路小說近日因作者斷更，引發粉絲湧入評論區催更。面對網友質疑，「又不是手斷了，怎麼就不能更新了？」現年32歲的山東作家楊桂軒（筆名：炫龍童學）隨即曬出自己僅剩一根手指的右手照片幽默回覆，意外揭開他憑藉單手打字堅持創作15年、累積寫下超過3000萬字並成為單平台人氣破億作家的勵志故事。

根據揚子晚報報導，楊桂軒近期難得給自己放假停更，卻遭不知情的讀者留言質疑，「不過崴了腳，又不是手斷了，怎麼就不能更新了？」他為此拍下右手照片自嘲回應，「來兄弟，看，真斷了」。

這張照片讓無數讀者這才驚覺，長年書寫「逆襲爽文」的作者竟是身障人士。雖然原本打算休息，但每天在後台翻看催更留言讓楊桂軒滿心自責，他目前已下定決心，將於今年年底或明年年初把這部連載三年的小說正式完結，給支持已久的讀者一個交代。

這段真實的「人生逆襲」曝光後，在網路社群與讀者圈引起強烈震撼與感動。不少書迷讚嘆他連載中的軍事小說被改編成AI漫劇後播放量破千萬，大讚「這是我看過最好的抗戰爽文」，甚至有讀者等不及更新而自發性續寫章節；更有多名網友留言表示，讀了他的軍事作品後萌生了參軍報國的想法，令楊桂軒深感這是創作路上最珍貴的收穫。

1994年出生於山東泰安的楊桂軒，國中輟學後便外出謀生，做過劇組群演、縫紉工與保全。2011年6月，他在建材廠打工時遭遇機器故障意外，導致右手五指全部斷離，經治療後僅保住一根手指。住院期間的迷茫與壓抑，促使他在同年11月開始嘗試寫作，初期即便稿費微薄連電費都賺不出來，他仍靠著擔任網咖夜班網管，每天只睡三、四小時苦撐，直至2014年收入穩定才轉為全職作家。

憑藉長年單手打字練就每小時三至四千字的驚人手速，楊桂軒不僅涉獵都市、仙俠與軍事等多樣題材，其寫實作品《泰山魂》更獲山東省網絡文學重點立項，近期也開始探索鄉村振興主題短劇。走過昔日藏起右手的自卑歲月，楊桂軒如今已能坦然面對缺憾並直言，「文學沒有治好我的傷，但它讓我帶著傷努力地奔跑」，用15年的堅持證明生命向上的力量。

楊桂軒右手僅剩一根手指。(取材自揚子晚報)