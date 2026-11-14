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河南新人拍婚紗 馬匹暴走馱新娘狂奔 網封「在逃公主」

中國新聞組╱北京14日電
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鄭小姐及其未婚夫。 （取材自大皖新聞）
鄭小姐及其未婚夫。 （取材自大皖新聞）

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文章摘要整理：

河南鄭州一對新人拍婚紗時，馬匹受驚載著新娘狂奔，所幸及時被工作人員攔下未受傷，畫面爆紅後新娘還幽默改名「在逃公主」。

河南鄭州一對情侶日前拍攝婚紗照時，發生一段哭笑不得的意外插曲。攝影基地內的馬匹在拍攝過程中突然受驚，竟直接馱著身穿白紗的新娘奪門而出，整個驚險又滑稽的過程全被監視器拍下。影片上傳網路後迅速走紅，播放量一舉突破3000萬人次，新娘不僅因此被網友封為「在逃公主」，本人更順勢將網名改為「在逃公主」，笑稱要「蹭一下自己的流量」。

根據極目新聞與大皖新聞報導，11月8日，鄭女士受訪還原經過表示，當天她正與未婚夫在鄭州一處婚紗攝影基地進行拍攝，現場突然有其他動物奔跑出現，導致她身下騎乘的馬匹受到驚嚇並跟著拔腿狂奔。所幸在現場工作人員的及時喊叫與攔阻下，馬匹很快就停了下來，鄭女士並未受傷，後續的婚紗照也得以順利拍攝完成。

這段「新娘騎馬奪門而出」的畫面曝光後，立刻在網路社群掀起熱烈討論與創意改編。有網友幽默調侃當時的對話肯定是，「男的說『嫁給我吧』，女的說『跑嫁』，然後馬就跑了」；也有網友腦補起短劇劇情，替馬匹配上旁白，「聽我的，這個男人不能嫁，我帶你去找城東菜市場賣菜的老太太，她是南城首富」；更有看熱鬧的網友打趣道，「姐妹們，不是我挑事，你的王子有點淡定了，現場的狗都比他跑得快」。

面對網友排山倒海的創意調侃，鄭女士並未介意，反而展現高EQ幽默回應。解釋，未婚夫個頭不算高，當天又穿著合身西裝且身上拿了許多拍攝道具，因此才跑不快，中途停下腳步，也是因為看到馬匹已經被工作人員成功攔住。鄭女士笑言「網友都太有梗了」，兩人都是情緒相當穩定的人，這場突發狀況反而成為拍婚紗過程中一段難忘且值得紀念的插曲。

鄭女士是河南人，未婚夫則來自廣東，兩人相戀六年，目前已領取結婚證並將婚期定在今年年底，計畫婚後先在鄭州生活兩年再前往廣東定居。首度騎馬就遇上馬匹狂奔的鄭女士坦言，「馬突然跑了我很害怕，安全下來之後覺得很刺激，騎馬馳騁的感覺很爽，後續想去學一下騎馬」。

情侶拍婚紗照時馬馱著新娘奪門而出。 （監視器畫面截圖）
情侶拍婚紗照時馬馱著新娘奪門而出。 （監視器畫面截圖）

拍婚紗照時馬馱著新娘奪門而出。 （監視器畫面截圖）
拍婚紗照時馬馱著新娘奪門而出。 （監視器畫面截圖）

精華 FAQ

  • 鄭女士與未婚夫在婚紗攝影基地拍攝時，現場突然有其他動物奔跑，驚嚇到她所騎乘的馬匹，結果馬匹直接馱著她衝出場外，整段過程被監視器完整拍下。

  • 鄭女士表示，工作人員及時喊叫並上前攔阻，馬匹很快就停下來，她本人沒有受傷。驚險插曲結束後，後續婚紗照也順利完成，拍攝行程未被打亂。

  • 因為她穿著白紗騎馬時，馬匹突然暴走把她一路馱著狂奔，畫面既驚險又滑稽，網友因此戲稱她像「在逃公主」。她本人也順勢改網名，幽默回應這波流量。

河南 鄭州

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