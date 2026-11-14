上海女童基因編輯治療死亡案 認嚴重違規 仇子龍遭開除禁研5年

仇子龍團隊在實驗室。（取材自新華網）

AI摘要 文章摘要整理： 上海女童接受基因編輯療法後死亡，上海官方調查認定仇子龍團隊在臨床前研究、倫理審查與利益揭露等方面嚴重違規，並依法對相關人員與機構作出懲處。

「科學」（Science）期刊今年7月刊文稱，中國一名六歲女童2025年在上海交通大學醫學院附屬新華醫院，接受仇子龍研究團隊的基因編輯療法試驗後死亡。經上海市委、市政府成立的調查處置工作組，昨發布調查結果，認定仇子龍團隊在臨床前研究、倫理審查等多個環節存在嚴重違規，決定開除仇子龍等人，並記入科研誠信嚴重失信庫，五年內禁止申報科研項目。

綜合媒體報導，這名涉事女童患有罕見的「史奈德斯布洛克坎波症候群」（Snijders Blok-Campeau），目前沒治療方法。去年，女童父母主動聯繫上海交通大學醫學院松江研究院仇子龍團隊，嘗試基因編輯治療。2025年3月24日，女童在新華醫院完成基因編輯注射，3月31日因基因治療併發症血栓性微血管病搶救無效死亡。事件對外隱瞞超過一年，直到國際期刊「科學」今年7月間揭發。醫院倫理委員會緊急審查認定，死因與基因治療直接相關。

上海官方通報指出此事件涉及三大違規問題。一是臨床前研究違規：仇某某團隊未將非人靈長類動物安全性報告中已出現的中重度肝腎損傷，預警告知臨床方；2026年2月發表論文時，未披露靈長類安全性報告結果及患兒死亡這一負面臨床結果，且存在研究方法與描述不一致等學術不規範問題。

二是倫理審查失守：新華醫院臨床研究科學性審查不充分，倫理委員會在前期毒理學和安全性證據不足的情況下，仍批准開展；知情同意書雖列出嚴重併發症風險，但未將死亡風險重點告知。三是收受巨額財物：患兒家屬共出資533.7萬元（人民幣，下同）資助研究，另給予部分人員財物合計約106萬元，其中楊某收受90萬元及高檔白酒，仇子龍收受約10萬元財物。相關財物已退還上交，論文未如實披露利益衝突。

通報指出，當局決定，對負責人仇子龍、團隊成員楊某給予開除處分，取消五年內承擔或參與科技計畫項目及評獎資格，記入科研誠信嚴重失信行為數據庫。臨床研究負責人余某某等人分別受到免職、降低崗位等處理。交大醫學院、新華醫院、松江區中心醫院被約談並責成整改，相關醫療機構被予以行政處罰。

通報並指，上海市衛健委已制定生物醫學新技術臨床研究專項檢查方案，強調細胞與基因治療等高風險臨床研究須恪守行業規範。

仇子龍2015年時的宣講照片。（取材自新華網）