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華為高層徐直軍在「時代」雜誌刊文 罕曝變革細節 通篇未提制裁

中國新聞組／北京14日電
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「時代」雜誌近日刊發華為輪值董事長徐直軍的署名文章「走進華為的創新之旅」。(取材...
「時代」雜誌近日刊發華為輪值董事長徐直軍的署名文章「走進華為的創新之旅」。(取材自觀察者網)

AI摘要

文章摘要整理：

徐直軍在《時代》雜誌發文回顧華為33年創新路，強調人才、研發與IPD管理體系如何支撐成長，通篇未談制裁，反而凸顯華為的技術與組織能力。

「時代」雜誌近日刊發華為輪值董事長徐直軍的署名文章「走進華為的創新之旅」，講述其1993年入職華為後，華為如何靠人才和持續研發投入實現全球引領，並少見的提及IPD（集成產品開發）變革的幕後細節。這是罕見華為最高層以第一人稱在美國主流媒體講33年創新史，文中通篇未提制裁，把話題拉到「華為怎麼做到的」，而非政治辯解。

觀察者網報導，徐直軍在文中提到，自己1993年博士畢業入職華為，當時華為一共600人，200多人是研發，當年一次性招五名博士；在當年以加工貿易為主的深圳，華為重金招碩博，他當時拿到的薪資是博士生導師的五倍。早期靠光纖遠端交換模塊交換機，把每線價格從西方廠商3000元人民幣壓到約1000元，拿下國內市場、拿到現金流。

IPD起源是任正非1997年訪問美國科企後提出，請IBM做諮詢，1997到2006年，華為付給IBM近6億美元諮詢費，被稱為中國史上最大單筆企業諮詢項目。2002年，徐直軍接手主導IPD落地，這套體系把研發從「依賴少數天才」變成體系化穩定產出。

2003年徐直軍主管無線產品線，當時國內遲遲不發3G牌照，只能開拓海外。在歐洲，任華為技術有限公司常務董事余承東發現建站成本極高、機房空間不足，提出把基站拆成兩部分（射頻拉遠），也就是分布式基站；後續一起推出SingleRAN，把2G/3G/4G/5G集成在同一個基站，最終成為全球移動通信行業事實標準，奠定華為移動通信領先地位。

2011年整合成立2012實驗室，名字來自電影「2012」，定位為華為面向未來的「諾亞方舟」；資金由公司+業務部門共同承擔。徐直軍從一開始主導搭建這個實驗室，2007到2025累計研發投入超2700億美元（約1.8萬億元人民幣），授權專利總量24.5萬件。

徐直軍並指，十年間，華為建立起更高效的研發投資決策流程、集成產品開發流程，以及相應的組織架構、能力和IT系統——統稱為IPD管理體系。正是這套體系，讓華為不僅能夠管理一支不斷壯大的研發隊伍（從當時的1萬人增長到如今的11萬人），還能持續交付滿足客戶不斷變化需求的創新產品。

許多美國領先企業都是從小做起的。它們靠自己闖蕩，一步一步摸索前行，靠賣產品賺錢，再把賺來的錢投回研發。它們正是「自力更生、白手起家」精神的生動寫照。華為同樣如此。

精華 FAQ

  • 文章主軸是回顧華為如何靠人才招募、持續研發投入與管理變革，從小公司成長為全球科技企業；刻意不談制裁，而是把焦點放在「華為怎麼做到的」。

  • IPD讓華為把研發從依賴少數天才，轉成可複製、可管理的體系，並建立決策流程、組織架構與IT系統，支撐研發團隊從1萬人擴大到11萬人。

  • 文中提到早期靠光纖遠端交換模塊壓低成本，後來推動分布式基站與SingleRAN，把2G到5G整合到同一基站，並透過2012實驗室布局未來技術。

IBM 華為

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