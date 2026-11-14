江西超市老闆「假掃碼」500次 默默補貼低保女近萬元

江西萍鄉一名超市老闆陳輝，過去五年間為照顧一名遭遇變故後精神失常、獨自生活的女子，累計「假裝掃碼」超過500次。（視頻截圖）

AI摘要 文章摘要整理： 江西萍鄉超市老闆陳輝為照顧一名獨居失常女子，5年來以假裝掃碼方式默默補貼近1萬元，既守住對方尊嚴，也引發網友熱烈回響。

江西萍鄉一名超市老闆陳輝，在過去五年間為照顧一名遭遇變故後精神失常、獨自生活的女子，累計「假裝掃碼」超過500次，默默為其補貼近萬元人民幣卻分文未取。這段不動聲色的善舉，近日在網路上曝光後引發廣泛迴響，不僅感動無數民眾，更吸引許多網友主動寄送物資請老闆代為轉交，讓這份溫柔的善意在社會間持續接力傳遞。

2021年，該名女子因家庭接連發生變故導致精神狀態不佳，平時僅能靠著低保維持生計。每次她到超市購買麵包、飲料等簡單吃食時，總會不好意思地詢問能否先賒帳，但因自尊心極強，始終堅持要自己付錢、不願白拿別人的東西。陳輝了解她的處境後十分心疼，卻不願以直接施捨的姿態傷害對方自尊，於是想出一個特別的辦法：每次結帳時，照常拿起掃碼槍完成整套流程，讓機器發出「滴」的一聲，實際上系統卻不記帳也不真正扣款，像對待普通顧客一樣完成交易。

這段長達五年的暖心故事傳開後，許多網友紛紛留言讚嘆陳輝的體貼與善良，更有人直接付諸行動，主動寄送衣物及各類生活用品到超市，請陳輝幫忙轉交給該名女子。面對外界的讚譽，陳輝坦言，直接免費送東西其實很簡單，但那樣會打掉對方的底氣，「不想用施捨的姿態幫助對方，這種假裝掃碼的方式，才是守住她做人的尊嚴」。

該名女子平時購買的多為十幾塊錢的日常食品，五年多來500多次的假裝掃碼，讓陳輝自己默默貼了將近1萬元。雖然女子本身領有低保，當地社區也一直在照顧她的生活，但陳輝這份不張揚的關懷，成為制度保障之外最溫柔的補充。

陳輝堅持不願多透露該名女子的個人訊息，擔心有人專門跑來圍觀。在陳輝眼裡，兩人之間的關係更像是朋友，那一聲掃碼的「滴」響並非金錢交易，而是彼此心照不宣的默契，在帶給對方溫暖的同時，也讓自己的生活變得更有意義。