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遭鄰近麵店圍堵後改規則 南京「零元麵館」限4類人免費就餐

中國新聞組╱北京14日電
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南京江寧區一間主打任何人皆可免費吃的「零元麵館」宣布調整規則。(取材自紅星新聞)
南京江寧區一間主打任何人皆可免費吃的「零元麵館」宣布調整規則。(取材自紅星新聞)

AI摘要

文章摘要整理：

南京江寧區零元麵館因免費麵供應量大引發周邊商家不滿，在街道辦協調後取消無門檻免費，改限特定4類人用餐，以減少對同業影響。

南京江寧區一間主打任何人皆可免費吃的「零元麵館」，近日因每日送出高達5000碗素麵，被質疑嚴重分流周邊餐飲商家客源。麵館創辦人張先生13日透露，江寧店遭附近麵店人員上門「圍堵」，經當地街道辦中午出面主持多方調解後，麵館於當日下午正式宣布調整規則，取消「不設門檻免費吃」的做法，改為僅限殘障人士、60歲以上老人、環衛工人，以及快遞員和外賣員等四類人員免費就餐。

綜合媒體報導，11月13日上午，距離零元麵館僅數十公尺的鄰近麵店帶人上門圍堵，並質疑麵館延長營業時間吸走更多客流，店員隨即報警處理。其實在衝突爆發前，張先生為緩和與友商關係，不僅曾向受影響麵店支付1萬元人民幣補償，還陸續祭出自帶碗筷、提前開門縮短排隊等措施，卻仍無法平息不滿。

最終在街道辦協商下，張先生決定全面設置就餐身分門檻，並直言，「希望我們的素麵可以真正幫到需要的人，同時減少對其他餐飲同行的影響」。

這起公益麵館引發的商業摩擦，在網路社群上掀起兩極化的激烈爭論。許多網友紛紛批評麵館，「無門檻免費派餐簡直是擠占他人生存空間，嚴重影響正常市場秩序」；也有不少評論質疑，「每天發放幾千碗麵，真正需要免費餐的弱勢族群反而不一定能吃到」；不過亦有民眾替創辦人抱不平，認為，「店家出於善心自掏腰包做慈善，且經檢查證照齊全，周邊商家不該直接上門圍堵」。

張先生今年10月分別在江寧區與雨花台區開設兩家零元麵館，每日提供兩餐免費素湯麵套餐，初衷是「給遇到困難的人一份尊嚴與體面」。然而11月以來排隊人潮暴增，部分周邊商戶向媒體抱怨「日營業額下降2000元」甚至考慮到期退租；但紅星新聞實地走訪六家鄰近餐飲店卻發現，多數業者表示因顧客群體與品類不同，其實並未受到影響。

隨著最新限流與資格審核措施上路，創辦人張先生也呼籲「如果你並不困難，請把這碗素麵留給真正需要幫助的人」。

南京江寧區一間主打任何人皆可免費吃的「零元麵館」宣布調整規則。(取材自紅星新聞)
南京江寧區一間主打任何人皆可免費吃的「零元麵館」宣布調整規則。(取材自紅星新聞)

精華 FAQ

  • 因每日免費送出大量素麵，被鄰近麵店質疑分流客源，甚至出現上門圍堵與報警事件；經街道辦出面調解後，麵館決定改為限特定身分免費。

  • 最新規則只保留4類免費對象：殘障人士、60歲以上老人、環衛工人，以及快遞員和外賣員，其他一般民眾不再享有無門檻免費就餐。

  • 支持者認為店家是自掏腰包做公益，且證照齊全；反對者則認為無門檻免費可能擠壓周邊商家生存空間，也未必真正幫到最需要的人。

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