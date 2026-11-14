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內外雙標？外籍客高鐵車門口吸菸免罰 網炸鍋

中國新聞組╱北京14日電
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近日網傳「兩名外籍旅客在高鐵車門口吸菸」的爭議影片。(視頻截圖)
近日網傳「兩名外籍旅客在高鐵車門口吸菸」的爭議影片。(視頻截圖)

AI摘要

文章摘要整理：

兩名外籍旅客在高鐵車門口吸菸遭認定違規，但鐵路部門未追溯處罰，僅批評未通報人員，因而引爆外界對執法是否雙標的強烈爭議。

針對近日網傳「兩名外籍旅客在高鐵車門口吸菸」的爭議影片，中國鐵路上海局集團上海客運段11月13日正式發布情況說明，認定該行為已違反動車組列車禁菸規定，但考量違規情節等情況決定不再追溯處置，僅對未及時上報的列車工作人員進行批評教育，此一處理結果隨即在網路上引爆「內外雙標」的強烈質疑。

根據新民晚報與南方都市報報導，10月24日晚間，由貴陽北開往上海虹橋的G208次列車行駛期間，列車員宋某巡視時，發現兩名外籍旅客手持香菸與打火機準備吸菸，隨即透過翻譯軟體宣導禁菸規定。晚間8時48分列車停靠上饒站時，兩人下車抽菸；不料在車門即將關閉之際，兩人竟上車並將頭探出車門外繼續吸菸，經宋某勸阻後才熄滅香菸，但宋某並未依規向列車長與乘警報告。

官方通報發布後，網路輿論迅速發酵，爭議焦點從吸菸行為本身轉向執法尺度是否公平。據極目新聞報導，大批網友質疑，「國內乘客高鐵吸菸常被罰款甚至拘留，外籍人士卻不再追溯，規則不應因國籍而異」；也有評論痛批12306客服先前將探身吸菸稱為，「屬於旅客個人素質的行為，沒有辦法去阻止」是模糊規則邊界；不過也有少數網友緩頰「影片並不完整，國人在站台吸菸通常也只是勸阻，不必過度解讀」。

此前有記者曾致電12306客戶服務中心諮詢，客服表示，高鐵站台並未強制禁菸，若旅客在車廂內吸菸且確實影響列車正常運行，才會面臨限制乘車或相應處罰。而在事件登上熱搜後，鐵路部門展開全面普查才還原當日經過，並重申動車組列車全程各處所皆禁止吸菸。

媒體評論指出，高鐵禁菸監督不能只靠網路熱搜推動，鐵路部門在面對涉外違規事件時，更應將裁量依據清楚向公眾說明並統一執法標準，才能真正消除民眾疑慮，維護安全文明的出行環境。

精華 FAQ

  • 10月24日晚間，G208次列車行經上饒站時，兩名外籍旅客先在車站下車抽菸，之後又趁車門將關時上車，並將頭探出門外續吸，最後在列車員勸阻下熄菸。

  • 上海客運段表示，該行為確實違反動車組列車禁菸規定，但考量違規情節等因素，決定不再追溯處置旅客，只對未及時上報的列車工作人員進行批評教育。

  • 爭議焦點不只在吸菸本身，而是外界認為國內乘客若違規常受罰，外籍旅客卻未被追究，質疑執法是否因國籍而有差別，要求鐵路部門統一標準並清楚說明裁量依據。

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