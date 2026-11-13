我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台男徒步縱貫美西 半年墨國走到加拿大 數遇致命險境

退休居住地大評比 這個有漫長冬天的城市竟打敗佛州奪冠

江西超市老闆「假掃碼500次」墊了上萬元 只為幫助弱勢顧客

中國新聞組╱北京14日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
江西萍鄉一名超市老闆陳輝用假裝掃碼的方式，幫助一名弱勢女顧客。（視頻截圖）
江西萍鄉一名超市老闆陳輝用假裝掃碼的方式，幫助一名弱勢女顧客。（視頻截圖）

AI摘要

文章摘要整理：

江西萍鄉超市老闆陳輝為守住一名弱勢女子的尊嚴，五年來以假裝掃碼方式默默墊付近1萬元，暖心故事曝光後引發熱議與善意接力。

江西萍鄉一名超市老闆陳輝，在過去五年間為照顧一名遭遇變故後精神失常、獨自生活的女子，累計「假裝掃碼」超過500次，默默為其補貼近萬元人民幣卻分文未取。這段不動聲色的善舉，近日在網路上曝光後引發廣泛迴響，不僅感動無數民眾，更吸引許多網友主動寄送物資請老闆代為轉交，讓這份溫柔的善意在社會間持續接力傳遞。

2021年，該名女子因家庭接連發生變故導致精神狀態不佳，平時僅能靠著低保維持生計。每次她到超市購買麵包、飲料等簡單吃食時，總會不好意思地詢問能否先賒帳，但因自尊心極強，始終堅持要自己付錢、不願白拿別人的東西。陳輝了解她的處境後十分心疼，卻不願以直接施捨的姿態傷害對方自尊，於是想出一個特別的辦法：每次結帳時，照常拿起掃碼槍完成整套流程，讓機器發出「滴」的一聲，實際上系統卻不記帳也不真正扣款，像對待普通顧客一樣完成交易。

這段長達五年的暖心故事傳開後，許多網友紛紛留言讚嘆陳輝的體貼與善良，更有人直接付諸行動，主動寄送衣物及各類生活用品到超市，請陳輝幫忙轉交給該名女子。面對外界的讚譽，陳輝坦言，直接免費送東西其實很簡單，但那樣會打掉對方的底氣，「不想用施捨的姿態幫助對方，這種假裝掃碼的方式，才是守住她做人的尊嚴」。

該名女子平時購買的多為十幾塊錢的日常食品，五年多來500多次的假裝掃碼，讓陳輝自己默默貼了將近1萬元。雖然女子本身領有低保，當地社區也一直在照顧她的生活，但陳輝這份不張揚的關懷，成為制度保障之外最溫柔的補充。

陳輝堅持不願多透露該名女子的個人訊息，擔心有人專門跑來圍觀。在陳輝眼裡，兩人之間的關係更像是朋友，那一聲掃碼的「滴」響並非金錢交易，而是彼此心照不宣的默契，在帶給對方溫暖的同時，也讓自己的生活變得更有意義。

精華 FAQ

  • 因為那名女子遭遇家庭變故後精神失常，雖靠低保生活，仍堅持自己付錢、不願白拿別人東西。陳輝擔心直接施捨會傷她自尊，才選擇假裝掃碼協助。

  • 依內文描述，陳輝在5年多內累計假裝掃碼超過500次，女子多買的是麵包、飲料等十幾元食品，總計默默補貼近1萬元人民幣，卻始終分文未取。

  • 故事在網路傳開後，許多網友留言稱讚陳輝體貼善良，也有人主動寄送衣物與生活用品到超市，請他轉交給女子，讓這份善意持續在社會間接力。

上一則

上海女童基因治療後身亡 中國交大學者仇子龍遭禁研5年

延伸閱讀

00後寶媽在上海賣3元盒飯 賣1份虧7元 為何堅持半年？

00後寶媽在上海賣3元盒飯 賣1份虧7元 為何堅持半年？
在超市結完帳就扔掉收據 女子遇1事超後悔

在超市結完帳就扔掉收據 女子遇1事超後悔
金子涵自爆護照被偷、積蓄被騙光 陌生城市身無分文睡大街

金子涵自爆護照被偷、積蓄被騙光 陌生城市身無分文睡大街
餐廳打包多收6元「餐盒費」 惹議

餐廳打包多收6元「餐盒費」 惹議

熱門新聞

由李嘉誠之子李澤楷（見圖）創立的富衛集團旗下FWD Private（百慕達），簽發保額高達3.18億美元的人壽保單獲金氏紀錄認證。(取材自維基百科)

李澤楷公司賣出「全球最貴」人壽保單 3.18億美元破金氏紀錄

2026-11-10 21:05
媽媽把豆芽菜都夾給女兒吃，自己一直吃白飯。（取材自微博）

重慶母帶女兒點6元豆芽卻連吃7碗飯 店主這舉動看哭網友

2026-11-07 06:30
黃樂真實年齡曝光？網傳中學照成為各方推測線索。(取材自微博「訊號與雜訊001」)

黃樂「中學嫩照」流出：湖南人、年紀小黃仁勳14歲

2026-11-11 03:53
康偉（右四）、黃樂（右三）曾到「中汽創智」公司訪問。（圖/中汽創智官網）

中媒：黃仁勳外遇對象之夫 涉操縱股票遭刑事強制措施

2026-11-10 08:46
河南61歲男子自行摸索網購，首次大手筆下單15噸紅薯，打算加工成粉條，讓女兒直呼沒想到父親膽子這麼大。（取材自荔枝新聞）

河南大爺自學網購 下單15噸紅薯 女兒傻眼：膽子這麼大

2026-11-10 07:30
黃樂與丈夫康偉（左）合影。（取材自中汽創智官網）

黃樂丈夫竟是牽線人 默許妻與黃仁勳交往 甚至開玩笑說是私人助理

2026-11-12 08:15

超人氣

更多 >
黃仁勳下台 Nvidia總部外擺花有人落淚 工程師嘆：竟因婚外情變這樣

黃仁勳下台 Nvidia總部外擺花有人落淚 工程師嘆：竟因婚外情變這樣
突發：全美航班停飛 與微軟全球當機有關嗎？

突發：全美航班停飛 與微軟全球當機有關嗎？
等行人通過才右轉 洛夫婦卻收293元罰單 原因是...

等行人通過才右轉 洛夫婦卻收293元罰單 原因是...
中國官媒：告慰孫中山最好方式 是「把完全統一變成現實」

中國官媒：告慰孫中山最好方式 是「把完全統一變成現實」
台灣人會原諒黃仁勳私德的過錯 但唯有這事例外

台灣人會原諒黃仁勳私德的過錯 但唯有這事例外