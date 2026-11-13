中國北方旱區首現「精靈圈」 周圍草木茂盛、中心光禿

圖為研究團隊在內蒙古自治區阿拉善左旗附近拍攝的「精靈圈」現象。（新華社）

AI摘要 文章摘要整理： 中國科學家首次在北方乾旱、半乾旱地區發現精靈圈，並認為其形成與降水增加後草本植物競爭加劇、灌木中心缺水枯萎有關。

中國科學家首度在北方乾旱地區發現「精靈圈」，並揭開這種特殊植被環狀分布的形成原因。研究指出，當降水增加、草本植物競爭加劇，灌木中心可能因缺水而逐漸枯萎，周圍植被則形成空心環狀結構。相關成果11月11日刊登於國際期刊《美國國家科學院院刊》（Proceedings of the National Academy of Sciences）。

新華社報導，精靈圈是指乾旱地區出現一圈圈空心植被環，圓圈周圍草木茂盛，中心卻難以生長植物。這種奇特景觀過去曾在非洲納米比亞及澳洲 發現，但中國北方乾旱、半乾旱地區是否存在，一直未獲證實。

這項研究由中國科學院地理科學與資源研究所于貴瑞院士團隊，聯合蘭州大學、甘肅 農業大學等機構進行。研究人員沿著北方沙地及沙漠邊緣，以無人機拍攝高解析度影像，再搭配實地調查，首度在灌木叢與草地交界處發現由空心灌木環組成的精靈圈。

論文第一作者孫靖堯表示，過去研究多將精靈圈歸因於白蟻等昆蟲活動，或土壤水分變化；這次研究則從植物競爭角度提出新解釋。

研究團隊發現，當降水增加，草本植物生長旺盛，與灌木爭奪水分，灌木叢中心可能因缺水而逐漸空心化；形成的環狀區域則有助於聚集水分，讓灌木繼續生存。研究人員認為，這是植物在資源競爭下形成的一種特殊分布狀態。

研究也指出，這項發現有助於辨識沙漠邊緣的生態危機。甘肅農業大學博士王艷莉表示，降水變化可能造成植被景觀突然改變，風沙侵襲則可能加速植被覆蓋率下降；區分這些變化，有助於建立沙漠邊緣生態預警指標。

論文通訊作者余開亮表示，這項研究嘗試以共同原理解釋不同的植被變化現象，也為辨識生態系統崩潰前可能出現的異常訊號，提供新的分析工具。

圖為面對風沙干擾，植被形成斑塊擴張並加速崩潰的「邊界現象」。（新華社）