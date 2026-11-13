亞運一戰成名 「亞洲女飛人」陳妤頡前進奧運還差0.1秒

田徑項目混合4×100米接力中國奪冠，陳妤頡在頒獎儀式後慶祝自己在本屆亞運獲三枚金牌。（新華社）

AI摘要 文章摘要整理： 陳妤頡在名古屋亞運爆紅後，雖百公尺跑出11秒06仍差洛杉磯奧運達標0.1秒，現正透過冬訓強化步長、爆發力與速度耐力。

名古屋亞運 一戰成名、奪下3金1銀的「亞洲女飛人」陳妤頡，女子100公尺奪冠成績11秒06，距離2028年洛杉磯奧運 10秒96的參賽達標線仍差0.1秒。中國田徑隊近期展開冬訓，教練將針對她的步長、爆發力及速度耐力加強訓練，盼突破極速瓶頸，為明年世界田徑錦標賽及洛杉磯奧運 備戰。

潮新聞報導，世界田徑總會日前公布洛杉磯奧運田徑參賽標準，整體門檻較巴黎奧運提高，參賽資格將透過成績達標與世界排名兩種方式取得。陳妤頡雖然在亞運奪下女子100公尺金牌，仍須繼續提升成績，才有機會取得奧運參賽資格。

中國田徑隊11月1日至12日在廣西南寧三塘體育訓練比賽基地進行2026年冬訓第一階段集訓，陳妤頡也隨隊投入封閉訓練。主管教練吳亞存表示，這次冬訓將以速度耐力、意志品質及極限速度為三大訓練方向，其中最重要的課題是改善步長、突破極速瓶頸。

吳亞存指出，陳妤頡在亞運百公尺賽事充分展現速度優勢，步頻達每秒4.97步，已具備世界頂尖選手的特徵，但耐力儲備及技術細節仍有進步空間，尤其步長是目前較明顯的短板。教練團將從技術動作調整及爆發力提升兩方面著手，盼進一步提高速度。

傷病預防也是冬訓重點。吳亞存表示，陳妤頡目前身心狀態健康，沒有傷病困擾，但整個訓練周期都會進行系統性預防，以維持訓練連貫性。他也肯定陳妤頡在生活管理與學習上的自律，認為這次冬訓將為明年世錦賽備戰奠定基礎。

陳妤頡今年底將滿18歲，距離洛杉磯奧運還有兩年多的備戰時間。如何補足步長與速度耐力，將是她接下來挑戰更高競技水準的重要課題。