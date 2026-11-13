5年推進 寧夏將發展百座智能工廠 算力資源導入生產線

AI摘要 文章摘要整理： 寧夏未來5年將以智能製造帶動新型工業化，培育百座智能工廠並導入算力、AI與工業互聯網資源，推進全產業鏈數智化升級。

寧夏回族自治區工業和信息化廳副廳長何立穎11日在自治區新聞辦舉行的新聞發佈會上表示，未來五年，寧夏將把新一代智能製造作為推進新型工業化的重點方向，培育智能工廠100家、數字領航企業五家，讓中衛等地區的算力資源直連生產一線。

中新社報導，過去五年，寧夏規模以上工業增加值年均增長8.7%，居全中國第三，連續19個季度高於全國平均水平。同時，工業對寧夏經濟增長貢獻率保持在40%左右，全自治區80%的創新投入、90%的專精特新企業集中在工業領域。

目前，寧夏已分批認定一批先進級智能工廠，智能工廠將按基礎級、先進級、卓越級、領航級梯度培育。按照新規劃，寧夏將分層分類推進改造，鏈主型龍頭企業開展全流程、全場景數智化改造，中小企業推廣輕量化、低成本改造方案，並以「一鏈一策」推動產業鏈上下游同步改造，實現由單點改造向全產業鏈升級跨越。

在人工智能應用上，寧夏將常態化發佈技術供給清單與產業需求清單，打通「產業出題、技術答題」通道，圍繞工藝優化、設備運維、質量檢測、安全生產等環節落地工業大模型、智能傳感、工業機器人，計劃打造五個大模型、50個工業智能體、500個「人工智能+製造」場景。

中衛是寧夏算力的主要承載地。作為中國一體化算力網絡國家樞紐節點之一，中衛數據中心集群標準機架截至2025年底已超23萬架，智算規模居全國十大集群第三，重點承接京津冀算力需求。在此基礎上，寧夏將統籌通算、智算協同佈局，推動5Ｇ-Ａ和工業傳感器進車間、進產線，加快國家算力互聯互通區域節點建設，擴大工業互聯網標識解析二級節點覆蓋面，建設可信數據空間二個、培育高質量數據集80個。

何立穎表示，按照規劃目標，到2030年，寧夏規模以上製造業企業人工智能技術應用普及率將達到50%。