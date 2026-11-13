我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國官媒：告慰孫中山最好方式 是「把完全統一變成現實」

黃仁勳下台 Nvidia總部外擺花有人落淚 工程師嘆：竟因婚外情變這樣

協會發布數據：中國新能源車出口 連5個月占比過半

中國新聞組╱北京13日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
大陸十月新能源汽車（電動車、混動車）出口六十點六萬輛，同比去年大增一點四倍。圖為...
大陸十月新能源汽車（電動車、混動車）出口六十點六萬輛，同比去年大增一點四倍。圖為十月十六日在廣州首航的汽車船「廣榮輪」裝載四千輛新能源汽車至歐洲。中新社【作者：許峰碩 ，日期：2026-11-13，數位典藏序號：20261112220505569】

AI摘要

文章摘要整理：

中國汽車工業協會數據顯示，10月車市產銷環比回升但同比下滑，新能源汽車銷量與出口持續增長，其中出口占比已連續5個月超過50%。

中國汽車工業協會在北京發布數據顯示，中國新能源汽車出口占比已連續五個月超過50%。

中新社報導，10月，中國汽車產銷環比增長，同比有所下降。出口保持較強韌性，月度出口量連續五個月保持在100萬輛以上，新能源汽車穩定增長，銷量占比持續提升，有利因素有效支撐行業平穩運行。

11日發布的數據顯示，10月，汽車產銷分別完成306.3萬輛和301.6萬輛，環比分別增長2.5%和2%，同比分別下降8.8%和9.2%。1至10月，汽車產銷累計完成2631.8萬輛和2628.6萬輛，同比分別下降5%和5.1%。  　

新能源汽車方面，10月，新能源汽車產銷分別完成201.7萬輛和194萬輛，同比分別增長13.8%和13.1%，新能源汽車新車銷量達到汽車新車總銷量的64.3%。

1至10月，新能源汽車產銷累計完成1450.9萬輛和1141.1萬輛，同比分別增長11.5%和11.3%，新能源汽車新車銷量達到汽車新車總銷量的54.8%。出口方面，10月，汽車出口106.6萬輛，環比增長1.3%，同比增長60.2%。其中，新能源汽車出口60.6%萬輛，環比增長6.2%，同比增長1.4倍。新能源汽車出口占比連續五個月超過50%。

精華 FAQ

  • 10月中國汽車產量為306.3萬輛、銷量為301.6萬輛，環比分別增長2.5%與2%，但同比仍分別下降8.8%與9.2%，顯示市場有所回暖但壓力仍在。

  • 10月新能源汽車產量達201.7萬輛、銷量達194萬輛，同比分別增長13.8%與13.1%；新能源汽車新車銷量占汽車總銷量的64.3%，顯示滲透率持續提高。

  • 10月汽車出口達106.6萬輛，其中新能源汽車出口60.6萬輛，環比增長6.2%、同比增長1.4倍；新能源車出口占比已連續5個月超過50%，成為出口主力。

上一則

5年推進 寧夏將發展百座智能工廠 算力資源導入生產線

下一則

旅遊大會銀川開幕 報告：出遊近8成自駕 90後成租車主力

延伸閱讀

中國10月乘用車出口量暴增 同比增長68.5%

中國10月乘用車出口量暴增 同比增長68.5%
中國10月乘用車零售年減27% 出口卻大增68.5%

中國10月乘用車零售年減27% 出口卻大增68.5%
福斯新能源車在中國熱銷 目標躋身當地銷量前10

福斯新能源車在中國熱銷 目標躋身當地銷量前10
挪威10月註冊新車22.5%是中國品牌 創單月新高

挪威10月註冊新車22.5%是中國品牌 創單月新高

熱門新聞

由李嘉誠之子李澤楷（見圖）創立的富衛集團旗下FWD Private（百慕達），簽發保額高達3.18億美元的人壽保單獲金氏紀錄認證。(取材自維基百科)

李澤楷公司賣出「全球最貴」人壽保單 3.18億美元破金氏紀錄

2026-11-10 21:05
媽媽把豆芽菜都夾給女兒吃，自己一直吃白飯。（取材自微博）

重慶母帶女兒點6元豆芽卻連吃7碗飯 店主這舉動看哭網友

2026-11-07 06:30
康偉（右四）、黃樂（右三）曾到「中汽創智」公司訪問。（圖/中汽創智官網）

中媒：黃仁勳外遇對象之夫 涉操縱股票遭刑事強制措施

2026-11-10 08:46
中國首艘電磁彈射型航空母艦福建艦11月5日入列一周年。圖/新華社

福建艦服役滿1年 中國軍事專家評論：最理想母港在台灣

2026-11-05 16:00
黃樂真實年齡曝光？網傳中學照成為各方推測線索。(取材自微博「訊號與雜訊001」)

黃樂「中學嫩照」流出：湖南人、年紀小黃仁勳14歲

2026-11-11 03:53
河南61歲男子自行摸索網購，首次大手筆下單15噸紅薯，打算加工成粉條，讓女兒直呼沒想到父親膽子這麼大。（取材自荔枝新聞）

河南大爺自學網購 下單15噸紅薯 女兒傻眼：膽子這麼大

2026-11-10 07:30

超人氣

更多 >
黃仁勳辭去Nvidia職務 臨時CEO是她

黃仁勳辭去Nvidia職務 臨時CEO是她
保家衛國後竟無家可歸 300餘名退伍軍人露宿街頭尋求就業

保家衛國後竟無家可歸 300餘名退伍軍人露宿街頭尋求就業
黃仁勳再傳第3段婚外情 路透：又是Nvidia女員工

黃仁勳再傳第3段婚外情 路透：又是Nvidia女員工
飛往美國航班坐滿父母 華人感嘆：孩子留美成家 長輩變「候鳥」

飛往美國航班坐滿父母 華人感嘆：孩子留美成家 長輩變「候鳥」
黃樂丈夫竟是牽線人 默許妻與黃仁勳交往 甚至開玩笑說是私人助理

黃樂丈夫竟是牽線人 默許妻與黃仁勳交往 甚至開玩笑說是私人助理