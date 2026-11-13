協會發布數據：中國新能源車出口 連5個月占比過半
中國汽車工業協會數據顯示，10月車市產銷環比回升但同比下滑，新能源汽車銷量與出口持續增長，其中出口占比已連續5個月超過50%。
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中國汽車工業協會數據顯示，10月車市產銷環比回升但同比下滑，新能源汽車銷量與出口持續增長，其中出口占比已連續5個月超過50%。
中國汽車工業協會在北京發布數據顯示，中國新能源汽車出口占比已連續五個月超過50%。
中新社報導，10月，中國汽車產銷環比增長，同比有所下降。出口保持較強韌性，月度出口量連續五個月保持在100萬輛以上，新能源汽車穩定增長，銷量占比持續提升，有利因素有效支撐行業平穩運行。
11日發布的數據顯示，10月，汽車產銷分別完成306.3萬輛和301.6萬輛，環比分別增長2.5%和2%，同比分別下降8.8%和9.2%。1至10月，汽車產銷累計完成2631.8萬輛和2628.6萬輛，同比分別下降5%和5.1%。
新能源汽車方面，10月，新能源汽車產銷分別完成201.7萬輛和194萬輛，同比分別增長13.8%和13.1%，新能源汽車新車銷量達到汽車新車總銷量的64.3%。
1至10月，新能源汽車產銷累計完成1450.9萬輛和1141.1萬輛，同比分別增長11.5%和11.3%，新能源汽車新車銷量達到汽車新車總銷量的54.8%。出口方面，10月，汽車出口106.6萬輛，環比增長1.3%，同比增長60.2%。其中，新能源汽車出口60.6%萬輛，環比增長6.2%，同比增長1.4倍。新能源汽車出口占比連續五個月超過50%。
10月中國汽車產量為306.3萬輛、銷量為301.6萬輛，環比分別增長2.5%與2%，但同比仍分別下降8.8%與9.2%，顯示市場有所回暖但壓力仍在。 10月新能源汽車產量達201.7萬輛、銷量達194萬輛，同比分別增長13.8%與13.1%；新能源汽車新車銷量占汽車總銷量的64.3%，顯示滲透率持續提高。 10月汽車出口達106.6萬輛，其中新能源汽車出口60.6萬輛，環比增長6.2%、同比增長1.4倍；新能源車出口占比已連續5個月超過50%，成為出口主力。
精華 FAQ
10月中國汽車產量為306.3萬輛、銷量為301.6萬輛，環比分別增長2.5%與2%，但同比仍分別下降8.8%與9.2%，顯示市場有所回暖但壓力仍在。
10月新能源汽車產量達201.7萬輛、銷量達194萬輛，同比分別增長13.8%與13.1%；新能源汽車新車銷量占汽車總銷量的64.3%，顯示滲透率持續提高。
10月汽車出口達106.6萬輛，其中新能源汽車出口60.6萬輛，環比增長6.2%、同比增長1.4倍；新能源車出口占比已連續5個月超過50%，成為出口主力。
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