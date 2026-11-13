協會發布數據：中國新能源車出口 連5個月占比過半

大陸十月新能源汽車（電動車、混動車）出口六十點六萬輛，同比去年大增一點四倍。圖為十月十六日在廣州首航的汽車船「廣榮輪」裝載四千輛新能源汽車至歐洲。中新社【作者：許峰碩 ，日期：2026-11-13，數位典藏序號：20261112220505569】

AI摘要 文章摘要整理： 中國汽車工業協會數據顯示，10月車市產銷環比回升但同比下滑，新能源汽車銷量與出口持續增長，其中出口占比已連續5個月超過50%。

中國汽車工業協會在北京發布數據顯示，中國新能源汽車出口占比已連續五個月超過50%。

中新社報導，10月，中國汽車產銷環比增長，同比有所下降。出口保持較強韌性，月度出口量連續五個月保持在100萬輛以上，新能源汽車穩定增長，銷量占比持續提升，有利因素有效支撐行業平穩運行。

11日發布的數據顯示，10月，汽車產銷分別完成306.3萬輛和301.6萬輛，環比分別增長2.5%和2%，同比分別下降8.8%和9.2%。1至10月，汽車產銷累計完成2631.8萬輛和2628.6萬輛，同比分別下降5%和5.1%。

新能源汽車方面，10月，新能源汽車產銷分別完成201.7萬輛和194萬輛，同比分別增長13.8%和13.1%，新能源汽車新車銷量達到汽車新車總銷量的64.3%。

1至10月，新能源汽車產銷累計完成1450.9萬輛和1141.1萬輛，同比分別增長11.5%和11.3%，新能源汽車新車銷量達到汽車新車總銷量的54.8%。出口方面，10月，汽車出口106.6萬輛，環比增長1.3%，同比增長60.2%。其中，新能源汽車出口60.6%萬輛，環比增長6.2%，同比增長1.4倍。新能源汽車出口占比連續五個月超過50%。