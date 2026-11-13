在美出生的95歲老人「故鄉是湟源」 多次往返青海行善

柏大衛與青海老友視頻連線中。（新華社）

AI摘要 文章摘要整理： 美國出生的柏大衛幼年定居青海湟源，晚年仍以鄉音連結故鄉，長年捐助醫療與教育，成為中美民間情誼的動人見證。

柏大衛（David Byler）1931年生於美國紐約，1932年不滿一歲時隨父母遷居青海湟源，在此生活17年，能講一口地道的湟源方言。1987年重返闊別38年的湟源後，他20多次往返中美，為當地籌措捐贈總價值約600萬元（人民幣，下同）的醫療設備，並捐資助學。過去10年，年事已高的柏大衛未能再踏上湟源土地，但他仍與中國青海老友藉由視頻連線維繫情誼，今年已95歲的柏大衛說：「我的故鄉就是湟源。」

「黑飯（晚飯）吃上了沒？」美國密蘇里州 斯普林菲爾德市的一間客廳裡，滿頭白髮的柏大衛俯身湊近電腦攝像頭，一口地道流利的湟源土話，穿越太平洋，傳到了中國青海省湟源縣丹噶爾古城。「吃過了，我們在等著跟您視頻見面。」湟源的一個會客廳內，湟源縣人民醫院前院長王世康、現任院長黃炯，古城文旅工作人員圍坐屏幕前，一場跨越百年、跨越國界的重逢，就此開啟。

兒時的柏大衛（左2）與父親柏立美（左1）、母親（右後）、妹妹（右前）的合影。（新華社發）

今年95歲的柏大衛，是中美這段跨越百年民間情誼的紐帶。上世紀20年代，他的父親柏立美來到茶馬古道上的丹噶爾古城；1932年，1歲的柏大衛隨家人來到湟源，在這裡度過了17年。1996年6月24日，新華社播發中文通訊稿「一位美國老人與湟源的情緣」，記述柏大衛幼年隨父母來到湟源、在湟源度過青少年時光，及1987年後多次返回湟源、持續募捐回饋桑梓的故事，一句「我是湟源的兒子」打動了千百萬海內外讀者。

他常說：「一個人一生只能有一個故鄉，我的故鄉就是湟源。」為不忘方言，多年堅持對鏡自說湟源話、錄音反覆溫習。1987年至2000年間，他往返中美20多次，為湟源縣人民醫院等捐贈CT機、B超儀等30餘件套設備，其中2000年促成引進的CT機使該院完成首例腦外科手術、設備服役約15年。他並於1998年獲「湟源縣榮譽公民」稱號，2003年獲「青海省榮譽公民」稱號。

柏大衛與青海老友視頻連線中。（新華社）

百年前，柏立美用相機記錄下丹噶爾古城的街巷、風物與百姓。柏大衛除牽線外籍教師赴湟源培訓英語教師，並將父親柏立美拍攝的上世紀三四十年代湟源老照片捐給當地檔案館，2016年出版傳記「印跡——一個美國人的丹噶爾往事」。

妹妹柏美安2016年遵遺願歸葬湟源北山坡；柏大衛多次表示希望百年後長眠湟源。因年事已高及身體原因，他已十餘年未能再回湟源，但仍通過視頻連線用鄉音與老友敘舊。湟源當地還流傳著以他為主角的童謠「美國洋人大鼻子，好吃中國的釀皮子。」

其父柏立美上世紀20年代已在湟源丹噶爾古城建樓行醫、傳授手工技藝，兩代人與湟源的交往延續百餘年。