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京東雙11訂單量超過3億 賣出破5000萬件AI產品

記者林宸誼／北京13日電
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京東「雙11」戰報發布，截至11日晚間11時59分，2026年京東雙11售出超5...
京東「雙11」戰報發布，截至11日晚間11時59分，2026年京東雙11售出超5000萬件AI產品，產生超3億單服務訂單，首次參與的新用戶平均下單6件商品。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

京東雙11創下逾3億單服務訂單，AI產品賣出超5000萬件，Token與AI終端需求激增，服務與品牌銷售也全面走強。

京東「雙11」戰報發布，截至11日晚間11時59分，2026年京東雙11售出逾5000萬件人工智慧(AI)產品，產生超3億單服務訂單，首次參與的新用戶平均下單六件商品。

AI也是第一次在大促口徑裡成為可計價的商品。雙11期間，平台「Token」搜尋量較上季提升超13倍，大模型Token包銷量較上月成長超10倍；AI PC、AI工作站、AI相機、AI眼鏡等趨勢品成交額較去年同期成長超100%。

面向用戶的JoyAI App日活峰值達常態期五倍以上，JoyInside累計完成超7000萬次交互，AI醫生「大為」問診訂單量年增超五倍，AI金融助手「京小貝」服務用戶數年增10倍。

服務產品是今年雙11的新熱點。家事「多次卡」清潔服務成交額年增率成長超550%，寵物房除毛服務成長46倍，油煙機清洗成長超250%、冰箱清洗成長近6倍，搬家訂單成長近300%並拓展至12城，京東養車服務訂單量成長167%。

健康服務同步升溫，體檢用戶數年增300%，醫美服務成交額增長3.6倍，醫院同款到家檢測服務訂單量增長6倍；新升級的充電樁安裝服務訂單增長近100%。

品牌側，海爾、美的、海信、TCL、格力、小米、石頭成交額突破人民幣10億元，超過2000個家電家居品牌成交額年增100%，京東超市超過1000個品牌、京東五金城逾6000個工業品品牌成交額較去年同期成長超100%，京東全球購逾200個海外品牌成交額較上季翻倍，成交額破千萬的新商家數量較去年同期成長125%。

眾多時尚新銳品牌也獲得快速成長，260個近一年進駐的時尚新銳品牌成交額較上季成長超200%，512個時尚新銳品牌衝進細分品類前10。

精華 FAQ

  • 截至11日晚間11時59分，京東2026年雙11售出逾5000萬件AI產品，並產生超3億單服務訂單；首次參與的新用戶平均下單6件商品，顯示平台買氣強勁。

  • 平台Token搜尋量較上季提升超13倍，大模型Token包銷量較上月成長超10倍；AI PC、AI工作站、AI相機與AI眼鏡等趨勢品成交額，也都較去年同期成長超100%。

  • 家事清潔、寵物除毛、油煙機與冰箱清洗、搬家及京東養車等服務都快速成長；海爾、美的、小米等品牌成交額破10億元，時尚新銳品牌與海外品牌也明顯擴張。

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