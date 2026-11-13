「一字肩」羽絨服惹群嘲 店家：3種穿法 不接受就別買

一款露出肩膀的「一字肩羽絨服」近日在網路上引發熱議並衝上熱搜。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 一款一字肩羽絨服因露肩設計引發熱議，商家澄清其具3種穿法並主打小眾穿搭，但輿論仍質疑設計忽略禦寒需求。

一款露出肩膀的「一字肩羽絨服」近日在網路上引發熱議並衝上熱搜，許多消費者直言，難以理解現代女裝的設計邏輯。面對排山倒海的質疑聲浪，售賣該款羽絨服的商家11日發布影片澄清，強調該服飾並非只能露肩穿著，而是具備三種不同穿法，並呼籲不接受風格的民眾可以不買，但不必在直播間進行人身辱罵。

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根據都市快報與錢江視頻報導，商家在影片中，詳細說明了這款羽絨服的多功能設計：一字肩露肩穿法主要適合拍照「出片」；若拉上領口抽繩並合攏衣領，即可恢復為常規羽絨服穿著，收緊後肩膀位置並不易灌風；此外，拆掉毛領後還能呈現花苞領樣式。商家進一步表示，去年類似款式的羽絨服已售出數百單，買家普遍反饋良好，該產品主要鎖定喜愛特色穿搭與追求差異化風格的小眾消費群體。

這項主打露肩造型的保暖衣物，在網路社群中掀起兩極化的討論與大量吐槽。許多人紛紛留言調侃與批評，「完美解決了羽絨服保暖的問題，實現凍肩膀自由」、「肩頸最容易受風，正常羽絨服都還得圍圍巾，穿這個真不理解」、「南方人用不上，北方人看不上，充絨量可能還沒有童裝高」；不過也有理性網友留言緩頰，「我覺得挺好，喜歡能接受就買，不喜歡就不買，沒必要跑到直播間罵人家」。

近年來，服裝市場各種獵奇羽絨服設計層出不窮，除了短袖羽絨服、反光羽絨服外，甚至還有白俄羅斯設計師推出填充草甸乾草、售價高達600美元的藝術品羽絨服。與此同時，追求高性價比與實用性的冬裝依然深受市場青睞，例如山姆會員商店一款絨子含量80%、售價399元的長款羽絨服便因保暖實在而賣到斷貨。

媒體評論指出，這場爭議的本質在於部分服裝設計將功能次序弄反，過度追求「拍照出片」與造型噱頭，卻忽略了羽絨服最核心的禦寒剛需與舒適度。衣服應是為人服務，而非讓人遷就鏡頭，品牌唯有先滿足保暖與實穿等基本需求，再兼顧風格審美，才能真正贏得大眾市場的認可。