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劉歡安葬北京長城腳下 妻曝死因「寧死不背尿袋」

中國新聞組╱北京13日電
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盧璐寫的公開信部分截圖。（視頻截圖）
盧璐寫的公開信部分截圖。（視頻截圖）

AI摘要

文章摘要整理：

劉歡11月12日安葬北京長城腳下，妻子公開其與膀胱癌抗爭十餘年歷程，並證實死亡主因為感染性休克，消息震撼樂迷。

今年9月25日於上海病逝的中國著名音樂家劉歡，11月12日安葬於北京長城腳下，享年63歲。當晚，主持人水均益受劉歡妻子盧璐委託，發布約8000字的公開信「他是這樣的人」，首度揭露劉歡自2012年起，祕密對抗膀胱癌長達十餘年的艱辛歷程，並證實其死亡醫學證明書上的主要死因為「感染性休克」。

根據觀察者網與極目新聞報導，盧璐在長文中詳細還原了劉歡生前最後時光的敬業與堅毅。2025年12月底，劉歡在複查時發現癌症疑似轉移，卻因岳父病危離世而選擇向妻子隱瞞病情；岳父火化當晚，他仍強忍寒風與沙塵，在上海海邊完成跨年直播演出，事後僅向妻子表示「風太大，幾乎無法張嘴」。在上海治療期間，他甚至接下電影「流浪地球3」的主題曲創作與演唱邀約。直到2026年9月初，劉歡因嚴重腹瀉確診細菌性腸炎合併免疫性腸炎，20日高燒不止，最終在家人的陪伴下平靜離世。

這封滿載深情與細節的公開信曝光後，在網路上引發無數樂迷與網友的強烈震撼與不捨，「真的太令人心疼與敬佩了」、「他不僅是華語樂壇的靈魂歌者，更是一個重視尊嚴、把所有溫柔都留給家人的純爺們」；也有不少歌迷感嘆，「遵照遺願不辦追悼會，低調長眠長城腳下，完全符合他一輩子不張揚、只用音樂說話的風骨」。

劉歡早於2012年9月錄製第一季「中國好聲音」期間，便經體檢確診膀胱原位癌早期；五年後癌症復發，醫生曾建議切除膀胱，但他堅持生命尊嚴直言「寧死不背尿袋」，並表示不要「好死不如賴活著」。在與病魔纏鬥的十餘年間，劉歡從未聲張或喊痛，依然全力投入音樂創作、大學教學與公益事業，直至臨終前仍豁達地對妻子感嘆「這一輩子還算成功，可以了」。

劉歡1963年出生於天津，身為對外經濟貿易大學音樂教授及華語樂壇指標性音樂人，曾獻唱2008年北京奧運會開幕式主題曲「我和你」，並留下「好漢歌」、「從頭再來」與「彎彎的月亮」等無數經典作品。

👉整理包／共鳴劉歡：少年壯志我和你 從頭再來好漢歌

盧璐寫的公開信部分截圖。（視頻截圖）
盧璐寫的公開信部分截圖。（視頻截圖）

9月26日，對外經濟貿易大學在其官網發布訃告，該校退休教師、中國音樂家劉歡，於2...
9月26日，對外經濟貿易大學在其官網發布訃告，該校退休教師、中國音樂家劉歡，於2026年9月25日上午9時52分在上海不幸病逝，享年63歲。資料圖為劉歡。 （中新社）

精華 FAQ

  • 劉歡於11月12日安葬在北京長城腳下，並依遺願低調處理後事。公開信也提到他不辦追悼會，希望以安靜方式長眠，呼應其一貫不張揚的性格。

  • 他在2012年錄製《中國好聲音》時確診膀胱原位癌，之後又曾復發。醫生建議切除膀胱，但他堅持尊嚴，明言「寧死不背尿袋」，不願靠尿袋維持生活。

  • 公開信指出他在病中仍投入創作、教學與公益，還曾在身體不適下完成跨年直播與電影主題曲工作。臨終前他仍平靜告訴妻子，這一生算成功了。

癌症 劉歡

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