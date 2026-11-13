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AI短劇創作者為雲廠商打工？1.6億播放只分得39萬元

中國新聞組╱北京13日電
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AI摘要

文章摘要整理：

AI短劇看似能靠1.6億播放賺錢，實際因高廢片率與雲端算力費過高，許多創作者反成雲廠商的成本承擔者，只有熟悉工作流者較有機會獲利。

短視頻平台近期流傳多起AI短劇造富戰報，宣稱單部劇創下1.6億次播放並進帳39萬元人民幣分帳，吸引大批民眾跟風入局。然而業界實際拆解發現，受限於AI視頻高達七至八成的廢片率，加上雲端按秒計費的算力成本，單個合格鏡頭試錯成本動輒突破20元，多數盲目投入的創作者最終反而淪為「替雲廠商交電費的算力燃料」。

綜合媒體報導，主流商用平台宣傳720P視頻每秒僅約6毛錢，但人物動作極易出現手部穿模與肢體變形，一線團隊平均需「八抽一」甚至「十抽一」才能挑出可用鏡頭。鄭州短劇從業者石藝源受訪透露，他承接每分鐘報價400元的漫劇訂單，前六集因細節穿幫反覆重抽，每分鐘實際算力成本竟飆破800元，直接吃穿預算；全職奶爸江瀾製作的破億播放短劇「歸墟」，12集背後也燒掉近20萬元算力費。

這波AI短劇熱潮與殘酷的成本真相，在創作者與網路社群間引發熱烈討論。許多網友與試水創作者紛紛留言感嘆，「看到寶媽跟司機都能逆襲以為門檻降到地板，結果買帳號抽卡才發現根本是算力黑洞」、「以為買張頂級顯卡搬回家就能省錢，結果一張4090跑一整天只能擠出兩三集，直接被時間卡死」；也有資深從業者直言「根本不存在一鍵成片的軟體，不懂工程工作流的小白進場，最後全是幫算力供應商打工」。

1.6億播放換取39萬元分帳，折算每萬次有效播放收益僅約24元，屬於極微薄的商業模型。目前真正能實現盈利的草根團隊，多半採取「分層混流」策略：先以低成本雲端大模型撰寫劇本，再用本地生圖工具鎖定角色人設，接著在本地以420P低畫質承擔高廢片率的動作試錯，最後才透過超分辨率算法拉升成片畫質，藉此將單鏡頭試錯成本壓低至幾毛錢。

業界分析指出，AI雖降低了編劇與繪圖門檻，卻將技術壁壘轉移至本地系統工程與自動化工作流編排。在生成式AI尚未進化到零廢片、高可控的成熟期之前，這門生意絕非零門檻躺賺。

精華 FAQ

  • 因為平台分帳本來就偏低，加上AI短劇製作成本被算力與反覆試錯吃掉不少收益。換算後每萬次有效播放僅約24元，商業模型非常薄利。

  • 最大黑洞是高達7到8成的廢片率，導致鏡頭需要反覆重抽；再加上雲端按秒計費，單個合格鏡頭試錯成本常突破20元，嚴重壓縮利潤。

  • 多半採取分層混流策略：先用雲端模型寫劇本，再用本地工具固定角色與設定，之後以低畫質承擔試錯，最後再超分辨率拉高成片品質。

鄭州

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