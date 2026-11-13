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「紅樓夢」魔改成宅鬥爽文 AI劇盗用17演員肖像挨告

中國新聞組╱北京13日電
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「紅樓夢」AI劇被指侵害17位演員肖像權。（取材自大眾網）
「紅樓夢」AI劇被指侵害17位演員肖像權。（取材自大眾網）

AI摘要

文章摘要整理：

一部改編自紅樓夢的AI短劇未經授權融用17位演員肖像，並將經典歪曲成低俗宅鬥爽文，引爆爭議與肖像權訴訟。

一款改編自經典名著「紅樓夢」的AI短劇近日引發軒然大波，「紅樓夢AI劇侵害17位演員肖像權」話題迅速衝上熱搜。有網友爆料該劇未經授權，擅自提取87版「紅樓夢」共17位演員的臉部特徵與神韻進行AI合成，更將經典名著歪曲為充滿侮辱性情節的宅鬥爽文，引發全網撻伐。鄧婕等受害演員已提起肖像權訴訟。與此同時，國家廣播電視總局已於11月1日起展開專項治理，重點打擊微短劇「盜臉」、「偷聲」及低俗化問題。

根據大眾網與都市快報報導，記者實際查看該部短劇，劇中林黛玉、薛寶釵、王熙鳳、賈母與劉姥姥等角色的AI形象，確實與陳曉旭、張莉、鄧婕、李婷、沙玉華、歐陽奮強等多位經典演員高度相似。創作者以「林黛玉重生復仇」為主題進行爽文式魔改，劇情不僅被批歪曲為「大婆打小三」，甚至出現林黛玉當街掌嘴薛寶釵、賈母跪拜黛玉等荒誕且具侮辱性的情節，嚴重消費經典作品與演員形象。

這起AI魔改與疑似侵權事件在網路社群上掀起猛烈的批評浪潮，大批網友紛紛留言痛批，「張莉老師無妄之災，一把年紀還要被融臉做這種視頻，紅樓夢什麼時候成低端宅鬥文了」、「別拿AI創新當萬能擋箭牌，原著能改編不等於演員的臉能隨手拿去融，支持17位演員硬剛到底」；不過評論區也有少數追劇觀眾留言表示，「這種復仇改編，確實彌補了當年讀小說時的意難平」。

影視圈近期因AI「撞臉」引發的肖像權糾紛層出不窮。女演員趙麗穎日前便因多部AI短劇角色神似本人，以肖像權糾紛起訴「紅果短劇」運營方及抖音母公司，該案已於11月10日在北京市門頭溝區人民法院雲法庭開庭，目前尚未宣判。此外，肖戰、楊紫等明星甚至普通民眾，過去也曾傳出遭短劇盜用臉部特徵的情況。

面對AI微短劇良莠不齊與侵權亂象，國家廣播電視總局自11月1日起啟動新一輪專項治理工作，明確將治理「盜臉」、「偷聲」以及嚴重違背倫理道德的低俗內容列為重點。業界與觀眾普遍呼籲，創作者應透過合規途徑取得肖像授權，切勿將經典藝術與演員心血當成免費流量素材，別讓AI技術淪為傷害經典的武器。

「紅樓夢」AI劇被指侵害17位演員肖像權。（取材自大眾網）
「紅樓夢」AI劇被指侵害17位演員肖像權。（取材自大眾網）

「紅樓夢」AI劇被指侵害17位演員肖像權。（取材自大眾網）
「紅樓夢」AI劇被指侵害17位演員肖像權。（取材自大眾網）

精華 FAQ

  • 因為它疑似未經授權，擅自提取87版紅樓夢17位演員的臉部特徵與神韻做AI合成，還把原著魔改成帶有侮辱性的宅鬥爽文，讓觀眾與網友強烈反彈。

  • 報導指出，林黛玉、薛寶釵、王熙鳳、賈母、劉姥姥等角色的AI形象，與陳曉旭、張莉、鄧婕、李婷、沙玉華、歐陽奮強等經典演員高度相似，因而引發肖像權疑慮。

  • 廣電總局自11月1日起啟動專項治理，重點打擊盜臉、偷聲與低俗內容；同時，鄧婕等受害演員已提起肖像權訴訟，趙麗穎等相關AI撞臉糾紛也在持續發酵。

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