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高鐵安檢口1分鐘豪飲「8兩白酒」？安徽大媽被打臉：是水

中國新聞組／北京12日電
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女子稱在高鐵站1分多鐘將七八兩42度白酒喝完，後來被查出是水。(取材自極目新聞)
女子稱在高鐵站1分多鐘將七八兩42度白酒喝完，後來被查出是水。(取材自極目新聞)

AI摘要

文章摘要整理：

安徽臨泉高鐵站一名女子在安檢口喝光瓶中液體引發熱議，原稱是白酒遭攔下才喝完，但車站後續澄清瓶內其實是水，事件仍待進一步查證。

安徽阜陽臨泉高鐵站11月10日發生一起「一飲而盡」的安檢風波，一名50歲侯姓女子攜帶已開封的瓶裝液體遭攔下，竟然在安檢口當場花1分多鐘將整瓶喝光。然而事情隨即出現反轉，女子起初對外宣稱不捨得丟棄7、8兩42度白酒才全部喝掉，但高鐵站工作人員11日出面澄清，安檢員聞過瓶子確認裡面裝的是水，女子事後也改口稱「是拍視頻用的」，目前車站與當地相關部門正進一步核查中。

極目新聞報導，這起事件發生於11月10日，當事人侯女士向媒體表示，自己今年50歲，平常愛喝酒，因不了解高鐵禁止攜帶已開封酒類的規定，當天想將中午吃飯剩下的42度白酒帶往合肥。她聲稱遭安檢員攔下後不捨得扔掉，才當場用1分多鐘的時間將這瓶約7、8兩的白酒一飲而盡，相關畫面隨後在多家媒體流傳並引發討論。

不過高鐵站方面給出了不同說法，臨泉高鐵站工作人員11日下午說明，安檢員起初確實以為瓶內裝的是白酒，因此告知規定不准帶上車，沒想到女子直接將液體喝完。

由於候車大廳禁止飲酒，安檢員隨即上前繼續詢問，該女子這才改口表示瓶子裡面裝的是水，目的是「拍視頻用的」，安檢員把瓶子拿過來聞過後，也發現確實不是白酒。臨泉縣相關部門與車站表示，目前正對此事進行進一步調查核實。

精華 FAQ

  • 事件發生在安徽阜陽臨泉高鐵站，時間是11月10日。一名侯姓女子攜帶已開封液體受檢時被攔下，隨後在安檢口當場將瓶中液體喝完。

  • 她起初表示，自己不捨得丟掉剩下的7、8兩42度白酒，因為不了解高鐵規定，才在被安檢攔下後當場一口氣喝完，相關畫面也在網路流傳。

  • 臨泉高鐵站工作人員表示，安檢員聞過瓶子後確認裡面其實是水，不是白酒；女子也改口說是拍視頻用的。目前車站與相關部門仍在進一步核查。

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