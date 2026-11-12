不用動手就能操控機器 老外瘋搶中國腦機接口 華強北擠爆

圖為深圳華強北腦機接口產業應用示範中心。（取材自央視）

AI摘要 文章摘要整理： 深圳華強北腦機接口示範中心開放後迅速走紅，吸引大量外國採購商與遊客體驗，帶動相關產品熱賣，也展現中國腦機接口產業加速落地與出海潛力。

近期在深圳華強北腦機接口產業應用示範中心裡，湧入大批訪客，其中超六成是外國人，他們大都是為購買腦接口機而來，有企業最高一周訂單量接近10萬。此外，寧波靈元腦機在廣交會上，也因印度 網紅體驗腦控輪椅的視頻走紅，當場簽下300餘萬元（人民幣，下同）意向訂單。「老外瘋搶腦接口機」也隨之衝上熱搜。

據央視新聞報導，腦機接口，是指通過在腦與機器之間建立信息通道，實現生物智能與機器智能的協同交互，是生命科學和信息科學融合發展的前沿技術，分為非侵入式、侵入式、半侵入式等多種類型。腦機接口今年首次被寫入政府工作報告，並被「十五五」規畫綱要列為前瞻布局的未來產業之一。如今，這個聽上去充滿科幻氣質的詞彙正加速走出實驗室，向醫療康復、健康消費、教育訓練等場景落地。

在深圳華強北商業街，腦機接口產業應用示範中心最近面向公眾開放體驗，運營不到一個月便人氣火爆，日均接待600至800人次參觀體驗，周未單日客流更是突破了1000人次。

市民遊客在這裡輪番體驗‌腦波作畫、「腦能網」多人互動遊戲、腦電波爆米花等多種非侵入式的腦機接口產品。現場熱銷的腦環產品價格在1000元至3000元不等，依託腦電波採集與人工智能 算法，可用於睡眠調理、情緒舒緩、青少年專注力訓練等場景，直觀展現非侵入式腦機產品在健康、教育領域的實用價值。

除了吸引大量市民遊客來體驗，不少看好腦科學賽道的創業者也慕名而來選購，腦機接口產業應用示範中心負責人、廣東深圳宏智力科技有限公司CEO呂力超表示：「最高的一周，訂單量近10萬元。這是一個很好的展示平台，讓技術從公司、實驗室、醫院醫療的場景，走到大眾消費市場，不斷挖掘用戶，進而迭代產品。」

報導指出，目前，腦機接口產業應用示範中心的訪客中，有超過六成都是海外遊客和採購商。奧地利採購商表示：「這裡極具未來感，是我來深圳最先參觀的地方。」白俄羅斯採購商表示：「我正在物色這類設備，對比了幾家有競爭力的廠商，這裡的價格對我來說比較合適。」

硬件訂製中心工作人員張涵濤則回應稱：「12個小時就能出一張PCB（印製電路板）的打樣訂單。在這裡，企業可以快速鏈接到所需的研發資源、製造資源，甚至還包括經營銷售、出海等配套資源。」如此「深圳速度」的背後，腦機接口、人工智能、AI眼鏡等前沿科技展廳已相繼落地華強北，打通海內外採購商渠道，實現供需精準對接。

據中國信通院預測，2030年中國腦機接口產業規模有望達到100億元至140億元。