我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

整理包／哥哥坦承站錯邊 梅根與82歲老爸的恩怨情仇

紐約周末濕冷 將驟降10-15℉ 高地恐飄雪

終於拿回1000元 杭州男退特斯拉電動皮卡 等7年才拿到訂金

中國新聞組／北京12日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
圖為特斯拉Cybertruck。（路透）
圖為特斯拉Cybertruck。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

杭州一名男子預訂特斯拉Cybertruck七年未等到新車，因停產消息與中國上市前景渺茫而退訂，終於取回1000元訂金。

等了七年，最終還是等不到新車。浙江杭州一名男子2019年預訂特斯拉Tesla）電動皮卡Cybertruck，支付1000元（人民幣，下同，約150美元）訂金，近日因特斯拉宣布計畫逐步結束該車生產，加上認為車款進入中國市場的機會渺茫，決定取消訂單，終於拿回1000元訂金。

據都市快報報導，吳先生11日在朋友圈表示，自己預訂七年的賽博皮卡終於退訂成功。他說，2019年Cybertruck發布當天便下單，當時單純覺得車型酷炫，家中目前已有兩輛特斯拉，分別是Model X和Model 3。

退訂的直接原因，是特斯拉執行長馬斯克日前在社群平台X宣布，計畫於2027年年中開始逐步結束Cybertruck生產，將德州奧斯汀超級工廠的產線資源轉向Cybercab無人駕駛計程車。由於奧斯汀是Cybertruck唯一生產基地，特斯拉也未公布轉移產線計畫，消息令不少車迷認為這款電動皮卡可能即將走入歷史。

吳先生看到消息後曾致電特斯拉客服查詢，獲告知尚未收到正式停產通知，但若客戶有疑慮，可以申請退訂。他認為，Cybertruck進入中國市場的可能性已經很低，最終決定取消訂單。

他指出，Cybertruck的車身設計較難符合中國行人保護相關法規，車型分類也存在問題，只能按皮卡申報。若透過平行進口，價格可能超過200萬元，且沒有官方保固和上牌支援，日後維修及零件供應也是難題。

Cybertruck於2019年11月在美國洛杉磯發布，以楔形車身、外露不鏽鋼車殼及銳利線條吸引市場目光。發布會上，馬斯克示範防彈玻璃時，金屬球擊中車窗導致玻璃破裂，意外成為話題，短時間內吸引大量預訂。馬斯克當時預估，產能穩定後每年可交付25萬至50萬輛。

不過，這款車直到2023年下半年才正式交付，原先承諾的3.99萬美元起售價也未能實現。量產後又陸續傳出車身鏽蝕、零件脫落、續航力不如預期及多次召回等問題。據不完全統計，Cybertruck在美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）登記的獨立安全召回共11次，第三方估算年交付量約3萬輛，遠低於最初預期。

特斯拉曾多次在中國城市巡展，並將車款中文名稱定為「賽博越野旅行車」，但至今未獲准在中國正式銷售。業界認為，其車身尖銳結構與行人碰撞保護標準存在衝突，是引進中國市場的障礙之一。

隨著特斯拉轉向Cybercab，Cybertruck的市場前景更受關注。Cybercab於今年9月在美國奧斯汀亮相並投入商業營運，採用無方向盤、無煞車踏板設計。不過，該車仍須接受美國監管機構合規審查，能否取得上路許可仍有變數。

吳先生提供的退款信息。（取材自都市快報）
吳先生提供的退款信息。（取材自都市快報）

精華 FAQ

  • 他看到特斯拉宣布可能自2027年起逐步停產Cybertruck，加上認為這款電動皮卡進入中國市場的機會很低，因此選擇取消訂單並申請退訂。

  • 主要障礙包括車身設計較難符合中國行人保護法規、車型分類只能按皮卡申報，以及若平行進口將面臨高價、無保固與售後維修困難等問題。

  • 它雖以獨特外型吸引大量預訂，但實際交付延後、起售價未實現，量產後又傳出鏽蝕、零件脫落、續航不如預期及多次召回，市場評價因此下滑。

特斯拉 Tesla Cybertruck

上一則

浙男委託代購彩券中825萬 店主私吞挨告、父母連帶賠

下一則

張雪突改口 冠軍車拍賣款「1原因」不捐給韓紅基金會了

延伸閱讀

特斯拉將停產Cybertruck 馬斯克估SpaceX年營收5000億美元

特斯拉將停產Cybertruck 馬斯克估SpaceX年營收5000億美元
特斯拉挺Cybercab 德州廠將減產Cybertruck

特斯拉挺Cybercab 德州廠將減產Cybertruck
特斯拉Cybertruck銷量慘 馬斯克：德州廠明年停產

特斯拉Cybertruck銷量慘 馬斯克：德州廠明年停產
特斯拉研發自製DRAM 拚6年內月產量70萬片、追上三星

特斯拉研發自製DRAM 拚6年內月產量70萬片、追上三星

熱門新聞

媽媽把豆芽菜都夾給女兒吃，自己一直吃白飯。（取材自微博）

重慶母帶女兒點6元豆芽卻連吃7碗飯 店主這舉動看哭網友

2026-11-07 06:30
由李嘉誠之子李澤楷（見圖）創立的富衛集團旗下FWD Private（百慕達），簽發保額高達3.18億美元的人壽保單獲金氏紀錄認證。(取材自維基百科)

李澤楷公司賣出「全球最貴」人壽保單 3.18億美元破金氏紀錄

2026-11-10 21:05
中國首艘電磁彈射型航空母艦福建艦11月5日入列一周年。圖/新華社

福建艦服役滿1年 中國軍事專家評論：最理想母港在台灣

2026-11-05 16:00
康偉（右四）、黃樂（右三）曾到「中汽創智」公司訪問。（圖/中汽創智官網）

中媒：黃仁勳外遇對象之夫 涉操縱股票遭刑事強制措施

2026-11-10 08:46
黃樂真實年齡曝光？網傳中學照成為各方推測線索。(取材自微博「訊號與雜訊001」)

黃樂「中學嫩照」流出：湖南人、年紀小黃仁勳14歲

2026-11-11 03:53
河南61歲男子自行摸索網購，首次大手筆下單15噸紅薯，打算加工成粉條，讓女兒直呼沒想到父親膽子這麼大。（取材自荔枝新聞）

河南大爺自學網購 下單15噸紅薯 女兒傻眼：膽子這麼大

2026-11-10 07:30

超人氣

更多 >
黃仁勳婚外情再爆一樁 紐時稱對象是NVIDIA女副總裁

黃仁勳婚外情再爆一樁 紐時稱對象是NVIDIA女副總裁
半年前示警黃仁勳和黃樂關係 31歲放空客一戰成名

半年前示警黃仁勳和黃樂關係 31歲放空客一戰成名
民主黨聯邦參議員提案：開放紅藍卡讓50歲以上民眾參加

民主黨聯邦參議員提案：開放紅藍卡讓50歲以上民眾參加
華男居美10年遭ICE逮捕 法院下令釋放

華男居美10年遭ICE逮捕 法院下令釋放
老翁在美市集賣四川冒菜 地道風味賣出400%利潤率

老翁在美市集賣四川冒菜 地道風味賣出400%利潤率