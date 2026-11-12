終於拿回1000元 杭州男退特斯拉電動皮卡 等7年才拿到訂金

圖為特斯拉Cybertruck。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 杭州一名男子預訂特斯拉Cybertruck七年未等到新車，因停產消息與中國上市前景渺茫而退訂，終於取回1000元訂金。

等了七年，最終還是等不到新車。浙江杭州一名男子2019年預訂特斯拉 （Tesla ）電動皮卡Cybertruck ，支付1000元（人民幣，下同，約150美元）訂金，近日因特斯拉宣布計畫逐步結束該車生產，加上認為車款進入中國市場的機會渺茫，決定取消訂單，終於拿回1000元訂金。

據都市快報報導，吳先生11日在朋友圈表示，自己預訂七年的賽博皮卡終於退訂成功。他說，2019年Cybertruck發布當天便下單，當時單純覺得車型酷炫，家中目前已有兩輛特斯拉，分別是Model X和Model 3。

退訂的直接原因，是特斯拉執行長馬斯克日前在社群平台X宣布，計畫於2027年年中開始逐步結束Cybertruck生產，將德州奧斯汀超級工廠的產線資源轉向Cybercab無人駕駛計程車。由於奧斯汀是Cybertruck唯一生產基地，特斯拉也未公布轉移產線計畫，消息令不少車迷認為這款電動皮卡可能即將走入歷史。

吳先生看到消息後曾致電特斯拉客服查詢，獲告知尚未收到正式停產通知，但若客戶有疑慮，可以申請退訂。他認為，Cybertruck進入中國市場的可能性已經很低，最終決定取消訂單。

他指出，Cybertruck的車身設計較難符合中國行人保護相關法規，車型分類也存在問題，只能按皮卡申報。若透過平行進口，價格可能超過200萬元，且沒有官方保固和上牌支援，日後維修及零件供應也是難題。

Cybertruck於2019年11月在美國洛杉磯發布，以楔形車身、外露不鏽鋼車殼及銳利線條吸引市場目光。發布會上，馬斯克示範防彈玻璃時，金屬球擊中車窗導致玻璃破裂，意外成為話題，短時間內吸引大量預訂。馬斯克當時預估，產能穩定後每年可交付25萬至50萬輛。

不過，這款車直到2023年下半年才正式交付，原先承諾的3.99萬美元起售價也未能實現。量產後又陸續傳出車身鏽蝕、零件脫落、續航力不如預期及多次召回等問題。據不完全統計，Cybertruck在美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）登記的獨立安全召回共11次，第三方估算年交付量約3萬輛，遠低於最初預期。

特斯拉曾多次在中國城市巡展，並將車款中文名稱定為「賽博越野旅行車」，但至今未獲准在中國正式銷售。業界認為，其車身尖銳結構與行人碰撞保護標準存在衝突，是引進中國市場的障礙之一。

隨著特斯拉轉向Cybercab，Cybertruck的市場前景更受關注。Cybercab於今年9月在美國奧斯汀亮相並投入商業營運，採用無方向盤、無煞車踏板設計。不過，該車仍須接受美國監管機構合規審查，能否取得上路許可仍有變數。

吳先生提供的退款信息。（取材自都市快報）