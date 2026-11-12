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雙11新品 消費者嘗鮮體驗「囤詞元」 成交額成長450％

記者林宸誼／北京12日電
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算力服務正變成可下單的商品，今年雙十一，中國電商平台引進新的商品類別「AI To...
算力服務正變成可下單的商品，今年雙十一，中國電商平台引進新的商品類別「AI Token」（詞元），讓不少消費者嘗鮮體驗「囤詞元」。圖為2026中國國際大數據產業博覽會，觀眾在中國電信展位觀看詞元科普影片。(新華社)

AI摘要

文章摘要整理：

雙11期間，中國電商平台把AI Token詞元做成可直接下單的商品，吸引消費者以充值或訂閱方式購買，帶動相關成交額大幅成長。

看不見、摸不著的算力服務，正變成可下單的商品。今年「雙十一」各家電商平台促銷檔期，中國電商平台引進新的獨立商品類別「AI Token」（詞元）。智譜、MiniMax、阿里雲、千問等大模型廠商紛紛進駐開設店鋪，讓不少消費者嘗鮮體驗「囤詞元」。

人民網報導，隨著電商平台上架詞元品類，操作變得簡單。在天貓、京東等電商平台，用戶搜尋「Token」即可進入對應介面，這裡聚合了多家主流大模型廠商，涵蓋會員訂閱、詞元儲值等服務，可一站式選購。

天貓自9月3日上線Token充值中心，目前已接入DeepSeek、阿里雲、智譜、Kimi等廠商；MiniMax開出首家品牌官方旗艦店，千問辦公、階躍星辰等已入駐。Token儲值中心集合各家模型訂閱套餐，包括按周期訂閱套餐及按用量付費的儲值方案。

天貓3Ｃ數位總經理斯登宇說，發現消費者會在平台上搜索，看有沒有合適的Token plan（詞元套餐）。現在他們透過標準化的電商交易體系，把相關商品放到平台上，讓消費者能夠像充值話費、買會員一樣，更便捷地在電商平台上完成消費。

從目前市面上的情況來看，一般消費者購買詞元主要有兩種方式：一是買按量付費的儲值券，類似話費，用完再買；二是按包月包年的固定額度訂閱。

詞元是AI大模型能夠辨識、處理的最小資料單元，可理解為AI世界的「字數」，每一次向AI提問、使用AI生成內容，都是在調用詞元。先前，詞元購買主要針對專業開發者，需要使用者理解API Key、控制台等專業術語，同時要在大模型廠商各自的平台下訂單。電商的入口，讓詞元離一般消費者更近一步。

在「雙十一」電商大促節點，優惠活動也讓詞元套餐價格更具吸引力。千問AI Lite月卡官網售價人民幣60元，活動優惠價19.5元；Qoder專業版月卡官網價人民幣59元，活動優惠價19.9元。數據顯示，「雙十一」開售首日，淘寶詞元類別成交額較上月成長450%。

京東3Ｃ數位採銷直播間11月2日也帶來京東雲、DeepSeek、智譜ＧＬＭ、火山Seed、MiniMax等十餘款大模型Token包，開播一小時送出超十億Token，兩小時內Token包產品銷量環比增長20倍。

中國工信部信息通訊經濟專家委員會委員盤和林認為，目前大模型競爭激烈，廠商採用了分層收費策略，即僅向重度用戶收費，詞元上架電商平台，說明Ｃ端需求也開始出現。

精華 FAQ

  • 今年雙11，中國電商平台新增獨立商品類別「AI Token」詞元，將原本偏向技術端的算力服務商品化，讓一般消費者也能像買會員一樣直接下單購買。

  • 目前主要有兩種方式：一是購買按量付費的儲值券，類似話費充值，用完再買；二是選擇包月或包年的固定額度訂閱方案，依需求彈性使用。

  • 雙11開售首日，淘寶詞元類別成交額較上月成長450%，京東直播間也創下高銷量表現，顯示C端需求開始浮現，廠商收費模式正從重度用戶擴展到一般消費者。

電商 DeepSeek

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