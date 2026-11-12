趙麗穎遭AI換臉 告紅果短劇侵犯肖像權 網友力挺

女星趙麗穎指控紅果短劇平台內短劇未經許可，利用AI換臉，侵犯肖像權。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 趙麗穎指控紅果短劇涉未經授權以AI換臉、融臉使用其肖像引流，並追究運營方、母公司與相關人員責任，案件10日在北京開庭，引發網友力挺。

女星趙麗穎 指控紅果短劇平台內短劇未經許可，利用AI換臉、融臉等技術使用其肖像進行商業引流，日前將紅果短劇背後的運營公司告上法院，疑訴請停止侵權、賠禮道歉並賠償共計81萬元（人民幣，下同）。其中，被告包括涉事公司、平台及母公司，包括北京抖音 信息服務有限公司，引發關注。案件10日在北京開庭，尚未宣判。該案被視為藝人針對AI短劇「盜臉」亂象對平台進行法律維權的代表性案例。

綜合媒體報導，趙麗穎以紅果短劇平台內的部分短劇未經她本人許可，利用AI換臉、融臉技術將其肖像合成進角色或用作封面，以此進行商業引流，涉侵犯其肖像權為由，控告紅果短劇運營方北京筆墨留香科技有限公司及其全資股東北京抖音信息服務有限公司和自然人史某倫，平台及母公司的審核責任也一併被追責。

部分報導稱趙麗穎方要求被告全面停止侵權行為並公開賠禮道歉，同時索賠經濟損失及維權合理開支共計81萬元。但也有信息指出該金額可能出自另一起侵權案，本次開庭公告未明確披露索賠金額。

消息傳出後，話題「趙麗穎起訴紅果短劇」昨登上微博 熱搜第一，網友紛紛支持趙麗穎維權，並稱趙麗穎跟紅果短劇背後的運營公司槓上了，紛紛呼籲不能任由 AI技術變成侵犯個人合法權益的工具，應嚴厲打擊。

分析指出，這次官司的被告一共三方，第一方是北京筆墨留香科技有限公司，也就是紅果短劇App的運營主體；第二方是它的全資母公司北京抖音信息服務有限公司；第三方是自然人史某倫。其中，筆墨留香由抖音信息服務公司百分之百控股，平台運營、內容分發、收益流轉，整套鏈路緊緊綁定在一起。

趙麗穎這次的起訴思路，明顯跳出了以往的維權模式，她沒有只盯住單個上傳短劇的創作者，而是沿著商業鏈條往上追溯，把內容運營方和母公司共同列為被告，就是要釐清平台有沒有事前審核、事後追責的義務。此案被視為藝人針對AI短劇「盜臉」亂象起訴平台的代表性案例。

事實上，藝人被AI偷臉事件已發生多起。楊紫工作室就AI短劇擅自盜用其面部特徵與原聲取證追責，涉事侵權視頻已下架。迪麗熱巴就AI短劇換臉侵權起訴並勝訴，法院認定「可識別即侵權」。其他還包括肖戰、易烊千璽、鞠婧禕、檀健次均被曝遭AI短劇換臉或聲音盜用，易烊千璽工作室已就侵權短劇啟動法律程序。虞書欣工作室也稱從未授權並全面取證盜用其面部特徵與原聲的大量AI合成短視頻、短劇。任嘉倫工作室已對AI換臉啟動法律維權。

女星趙麗穎指控紅果短劇平台內短劇未經許可，利用AI換臉，侵犯肖像權。(取材自微博)