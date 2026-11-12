「深情丈夫」？杭州保母縱火案痛失妻兒 林生斌傳攜新歡移居澳洲富人區

林生斌官宣生女。（取材自微博）

AI摘要 文章摘要整理： 杭州保母縱火案家屬林生斌近日被指已攜現任妻兒定居澳洲富人區，並因公益承諾未兌現、賠償金過低等爭議，再度引發網民批評。

九年前因「杭州保母縱火案」痛失妻子朱小貞及三個孩子的林生斌，近日傳與現任妻子及一雙兒女定居雪梨富人區別墅，兒女讀私校，至於林生斌曾承諾以妻兒名義設立的公益基金會迄未成立，四年間僅給岳父母不到6萬元（人民幣，下同）的火災賠償金。林生斌相關行徑與當年全網同情的「深情丈夫」形象形成巨大反差，被大批網民罵上熱搜。

當年案發後林生斌曾在微博 悲痛維權：「老婆孩子在天堂，我在地獄」，此次再受到關注，是因他在今年5月更新社交平台內容。林生斌微博已停更多年，今年6月，時隔五年再度更新，內容為某品牌發布會相關話題，他的現況也被再度挖出。

大風新聞報導，2017年6月22日，杭州藍色錢江小區兩幢1單元1802室發生縱火案，造成林生斌妻子及三個孩子遇難。事後林生斌創立童裝品牌「潼臻一生」紀念妻兒，但該品牌對應的杭州樂活幾何品牌管理有限公司已註銷。

網友地梳整林生斌近況時間軸：2021年6月30日，林生斌官宣再婚生女，他並且發文表示，和再婚妻子是2019年11月確認關係；2021年8月，杭州市聯合調查組發布通告稱，未發現林生斌犯罪事實。一個月後，林生斌的岳父母朱恆仁、徐枚枝對媒體發聲，說女兒生前曾訴說丈夫有家暴和出軌，被林生斌的大哥否認。

林生斌近日則被扒出，與現任妻子及一雙兒女定居雪梨莫斯曼富人區別墅，兒女入讀當地私校。林生斌名下現關聯13家企業，其中九家已註銷或吊銷。四家為存續狀態的企業中，除林生斌擔任監事的浙江吾格服飾有限公司外，其餘三家均為其與亡妻朱小貞共同關聯企業，但均被列入經營異常名錄。

陝視新聞報導，林生斌曾承諾設立的「潼臻一生」公益基金會，截至目前並未在民政部門完成註冊備案，他直播帶貨時曾宣稱店鋪每單捐贈10%用於公益，相關捐款流向也沒有完整帳目對外公開。網傳林生斌四年間僅轉帳合計5萬9800元火災賠償金給岳父母；岳父朱恆仁還透露，林生斌私下「連過年拿一點蘋果都算起來給你」。

林生斌與在火災中喪生的妻子朱小貞及三個孩子。（取材自微博）

2017年6月22日，林生斌的妻子朱小貞及三名孩子不幸遇難。當時身在外地的林生斌在事後表現出極度悲痛的形象，獲得全網極大的同情與關注。（取材自微博）

林生斌。（取材自微博）

林生斌。（取材自微博）