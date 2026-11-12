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提車當天就爆胎 比亞迪大唐EV竟輪轂裝反 網轟：出廠質檢去哪了

中國新聞組╱北京12日電
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比亞迪2026款「大唐EV」純電SUV爆出新車「前後輪轂裝反」爭議。（取材自微博...
比亞迪2026款「大唐EV」純電SUV爆出新車「前後輪轂裝反」爭議。（取材自微博）

AI摘要

文章摘要整理：

比亞迪2026款大唐EV被爆前後輪轂裝反，造成車主不滿與輿論批評；官方歸因供應商錄入失誤並啟動檢測、調換與補償，監管單位也已介入。

比亞迪2026款「大唐EV」純電SUV近日爆出多起新車出廠「前後輪轂裝反」的品控爭議，引發車主不滿與輿論熱議。比亞迪汽車官方正式發布聲明，確認系供應商湖北鉑遇實業有限公司編碼錄入失誤所致，除向車主深表歉意外，更承諾提供免費檢測與調換、維修期間代步車或交通費補償。

綜合媒體報導，今年11月4日起，多名購買2026款大唐純電950KM後驅版的車主陸續發現，車輛原廠配置的「前輪8J寬度輪轂配255輪胎、後輪9J寬度輪轂配275輪胎」，竟在出廠時前後顛倒安裝。由於兩種輪轂外觀極為相似，僅差25.4毫米，許多車主行駛逾萬公里後刷到社群消息才驚覺「中招」，甚至有人提車當天後輪便發生爆胎。

深圳市市場監督管理局坪山分局馬巒監管所11月10日證實已收到相關投訴，並介入調查核實。比亞迪汽車客服中心建議受影響車主前往就近服務店進行檢查

這起罕見的低級裝配失誤在網路上引爆激烈的批評聲浪，許多受影響車主痛罵，「出廠要經過掃碼、自檢、四輪定位和路試五道關卡，居然集體失效，出廠質檢到底去哪了」、「今天漏掉的是輪轂裝反，明天還可能漏掉什麼安全零件」；也有投訴車主直言，「廠家一開始閉口不談、不主動打電話召回，甚至用技術升級的名義掩蓋出廠缺陷，讓人對高端化品牌很失望」。

大唐EV是比亞迪今年6月17日上市的王朝系列D+級旗艦SUV，起售價23.99萬元，截至10月累計銷量突破5.4萬輛。按照輪胎工程標準，275寬度輪胎裝在窄一號的8J輪轂上屬於超規格錯配，長期行駛可能導致輪胎異常偏磨並壓縮爆胎安全餘量。

面對排山倒海的質疑，比亞迪在最新聲明中強調，經專項檢測涉及車輛行駛無安全風險，目前已第一時間完成編碼修正，並要求供應商新增產線視覺防錯機制。業界分析指出，銷量衝高的背後，嚴格的品質管控與坦誠的售後態度才是品牌高端化最不能失守的基本盤。

精華 FAQ

  • 問題是2026款大唐EV出廠時，前後輪轂與輪胎規格裝配顛倒，原本前輪8J配255胎、後輪9J配275胎，卻被反向安裝，導致部分車主提車後才發現異常。

  • 比亞迪表示已確認為供應商編碼錄入失誤，將為受影響車主提供免費檢測與調換，若需維修也會補助代步車或交通費，並要求供應商加裝視覺防錯機制。

  • 外界質疑出廠掃碼、自檢、四輪定位與路試等多道品管流程竟然失效，也擔心類似低級錯誤可能影響其他安全零件，進而衝擊比亞迪高端化品牌形象。

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