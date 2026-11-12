雙11退燒了 AI助攻首輪銷售仍僅增2.4% 「一年180天過節」促銷太頻繁

雙十一活動愈發冷清。圖為工作人員在江蘇省一家毛絨玩具企業直播銷售玩具。(新華社)

AI摘要 文章摘要整理： 中國雙11在AI加持下首輪銷售仍僅增2.4%，反映促銷常態化、內需疲弱與消費者理性化，電商業者正轉向會員與服務經營。

中國「雙十一」購物節邁入第18年，昔日全民搶購的熱潮卻逐漸消退。儘管阿里巴巴 、京東等電商 巨頭今年全面引入AI技術，試圖刺激消費，首輪促銷成績仍不如預期。數據顯示，今年雙十一首輪成交額僅年增2.4%，遠低於去年同期的14.2%。分析指出，中國內需疲軟，加上電商促銷過度頻繁、消費者轉向理性購物，使雙十一逐漸失去昔日光環。

據路透報導，今年各大電商平台積極導入AI購物助手、虛擬試衣及AI直播等功能，降低營運成本並提高成交效率。電商業者劉沛向鳳凰網財經表示，AI讓工作效率提升約三倍，但雙十一首周成交量增幅仍不到兩成。另據新黃河報導，AI主播可全天候直播，AI模特兒則能展示服裝穿搭效果。阿里巴巴等業者也推出AI會員服務優惠，李佳琦首場銷售Token相關商品的直播，半小時便售出約10萬份「千問辦公」會員卡。

然而，AI技術未能完全挽回消費者熱情。不少網友抱怨，AI主播話術雷同、缺乏真人互動，虛擬模特兒展示的服裝也與實物存在落差。上海上班族呂小姐表示，「這次完全沒有買東西，連囤貨都沒囤」，認為平時折扣已經不少，雙十一還得研究訂金、尾款及滿額優惠，令人失去興趣。曾經營淘寶店的崔先生則感嘆，「一年365天，有180天都在過節，那你再碰到過節，會有感覺嗎？」他也指出，經濟景氣影響購物意願，「以前錢多的時候，總會覺得要買些什麼，現在是精打細算」。

香港經濟日報分析，雙十一熱度下降與促銷常態化密切相關。中國電商平台一年舉辦上百場促銷活動，從年貨節、618到各類補貼專場，幾乎全年都在打折，削弱雙十一的特殊性。加上消費者逐漸熟悉價格操作，不再輕易衝動囤貨。今年天貓取消跨店滿減、改採官方直降，京東也取消預售，反映過去複雜的促銷模式已難以持續。

事實上，雙十一退燒早有跡象。2022年天貓首度未公布最終成交總額，僅稱交易規模與前一年持平，京東同年也停止公布總成交額。據星圖數據統計，今年10月7日至31日首輪促銷期間，綜合電商成交額僅年增2.4%。花旗則預估，整體成交額年增幅僅落在低至中個位數。隨著中國官方整治「全網最低價」等惡性競爭，電商平台也逐漸從追求銷售紀錄，轉向會員經營、服務品質與長期留客。