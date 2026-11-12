安徽中學票選起床鈴 全網助攻「逆戰」 票數超過全校師生

安徽安慶市第一中學近日發起校園起床鈴聲投票活動，意外在網路「破圈」。(取材自揚眼)

AI摘要 文章摘要整理： 安慶一中起床鈴投票因學生上網求助而爆紅，全網灌票讓「逆戰」以4808票大幅領先，校方表示認可並將以輕音樂銜接午休醒來時段。

安徽安慶市第一中學近日發起校園起床鈴聲投票 活動，意外在網路「破圈」，原本僅限校內師生的評選，因學生在社群平台發文求助而引來大批網友湧入「助攻」。截至發稿前，曲風激昂的「逆戰」以超過4800票斷層領先，單曲得票數甚至超越該校全體師生總數。

根據揚子晚報紫牛新聞報導，11月2日，安慶一中龍山校區透過微信 公眾號發起「我的鈴聲我做主」活動，列出20首師生推薦曲目，預計選出前三名於每日午休起床時段輪播。投票期間，有學生在社群發文吐槽疑似有人將連結發進群組惡意拉票，導致某首歌一夜暴漲400多票，直言「既然被打破了底線，那我就放網上，求大家搗個亂吧」，成功點燃全網參與熱情。

這場意外變成大型「整活」現場的投票活動，在網路上引發熱烈討論與趣味玩梗。大批網友紛紛鎖定「逆戰」灌票，助推其拿下4808票、占總票數59%，遠超第二名「有我」的773票與第三名「閃耀」的501票；評論區湧入許多網友興奮留言，「一想到所有人要聽著『逆戰』甦醒，就覺得好燃」、「誰不想來一首「逆戰」直接彈射起床」；不過也有網友理性留言擔憂，「一會兒投票數超過全校師生人數，校方會不會直接宣布結果作廢」。

安慶一中龍山校區德育處主任劉天鵬11日回應證實，龍山校區師生約2000人，加上老校區全校總人數也僅約4000人左右，「逆戰」得票超過4800票，確實超過了全校總人數。

面對網友「彈射起床」的調侃，劉天鵬表現得相當開明，他表示既然活動是透過網路推出，校方完全認可並歡迎。考量部分歌曲前奏較為激昂，學生剛睡醒時需要適應時間，校方未來在午休結束時會先播放一段輕音樂作為鋪墊，妥善做好鈴聲播放前的緩衝過渡。

安徽安慶市第一中學近日發起校園起床鈴聲投票活動，意外在網路「破圈」。(取材自揚眼)