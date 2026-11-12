我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

胰臟癌不只與基因有關 醫揭代謝警訊：血糖突升、體重下降要注意

結縭41年妻隱身幕後助創業 黃仁勳認出軌 洛莉面臨婚姻風暴

安徽中學票選起床鈴 全網助攻「逆戰」 票數超過全校師生

中國新聞組╱北京12日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
安徽安慶市第一中學近日發起校園起床鈴聲投票活動，意外在網路「破圈」。(取材自揚眼...
安徽安慶市第一中學近日發起校園起床鈴聲投票活動，意外在網路「破圈」。(取材自揚眼)

AI摘要

文章摘要整理：

安慶一中起床鈴投票因學生上網求助而爆紅，全網灌票讓「逆戰」以4808票大幅領先，校方表示認可並將以輕音樂銜接午休醒來時段。

安徽安慶市第一中學近日發起校園起床鈴聲投票活動，意外在網路「破圈」，原本僅限校內師生的評選，因學生在社群平台發文求助而引來大批網友湧入「助攻」。截至發稿前，曲風激昂的「逆戰」以超過4800票斷層領先，單曲得票數甚至超越該校全體師生總數。

根據揚子晚報紫牛新聞報導，11月2日，安慶一中龍山校區透過微信公眾號發起「我的鈴聲我做主」活動，列出20首師生推薦曲目，預計選出前三名於每日午休起床時段輪播。投票期間，有學生在社群發文吐槽疑似有人將連結發進群組惡意拉票，導致某首歌一夜暴漲400多票，直言「既然被打破了底線，那我就放網上，求大家搗個亂吧」，成功點燃全網參與熱情。

這場意外變成大型「整活」現場的投票活動，在網路上引發熱烈討論與趣味玩梗。大批網友紛紛鎖定「逆戰」灌票，助推其拿下4808票、占總票數59%，遠超第二名「有我」的773票與第三名「閃耀」的501票；評論區湧入許多網友興奮留言，「一想到所有人要聽著『逆戰』甦醒，就覺得好燃」、「誰不想來一首「逆戰」直接彈射起床」；不過也有網友理性留言擔憂，「一會兒投票數超過全校師生人數，校方會不會直接宣布結果作廢」。

安慶一中龍山校區德育處主任劉天鵬11日回應證實，龍山校區師生約2000人，加上老校區全校總人數也僅約4000人左右，「逆戰」得票超過4800票，確實超過了全校總人數。

面對網友「彈射起床」的調侃，劉天鵬表現得相當開明，他表示既然活動是透過網路推出，校方完全認可並歡迎。考量部分歌曲前奏較為激昂，學生剛睡醒時需要適應時間，校方未來在午休結束時會先播放一段輕音樂作為鋪墊，妥善做好鈴聲播放前的緩衝過渡。

安徽安慶市第一中學近日發起校園起床鈴聲投票活動，意外在網路「破圈」。(取材自揚眼...
安徽安慶市第一中學近日發起校園起床鈴聲投票活動，意外在網路「破圈」。(取材自揚眼)

精華 FAQ

  • 校方透過微信公眾號推出「我的鈴聲我做主」活動，從20首師生推薦曲目中票選前三名，預計作為午休結束時的起床鈴輪播，原本只限定校內師生參與。

  • 有學生在社群平台發文，提到疑似有人把連結發進群組惡意拉票，於是乾脆公開求助網友「搗亂」，結果引發大量網民湧入投票，讓活動迅速破圈。

  • 曲風激昂的「逆戰」以4808票、占總票數59%拿下第一，票數甚至超過全校師生總數。校方回應認可這次活動，未來也會先用輕音樂作為起床鈴前的緩衝。

投票 微信

上一則

北京女西西弗買書花200元 坐咖啡區遭拒 當場退書離店

下一則

提車當天就爆胎 比亞迪大唐EV竟輪轂裝反 網轟：出廠質檢去哪了

延伸閱讀

康乃爾大學「無名珍案」教職員通過對高層不信任投票

康乃爾大學「無名珍案」教職員通過對高層不信任投票
密大安娜堡校區爭論失控 女學生嗆「殺了妳」被拘

密大安娜堡校區爭論失控 女學生嗆「殺了妳」被拘
校長哭訴「啥都缺」 陝西小學被踢爆利用殘障生賣慘騙財物

校長哭訴「啥都缺」 陝西小學被踢爆利用殘障生賣慘騙財物
誠信遭疑 高為元拒華麗轉身 清大再開校務會 能否表決成焦點

誠信遭疑 高為元拒華麗轉身 清大再開校務會 能否表決成焦點

熱門新聞

媽媽把豆芽菜都夾給女兒吃，自己一直吃白飯。（取材自微博）

重慶母帶女兒點6元豆芽卻連吃7碗飯 店主這舉動看哭網友

2026-11-07 06:30
由李嘉誠之子李澤楷（見圖）創立的富衛集團旗下FWD Private（百慕達），簽發保額高達3.18億美元的人壽保單獲金氏紀錄認證。(取材自維基百科)

李澤楷公司賣出「全球最貴」人壽保單 3.18億美元破金氏紀錄

2026-11-10 21:05
中國首艘電磁彈射型航空母艦福建艦11月5日入列一周年。圖/新華社

福建艦服役滿1年 中國軍事專家評論：最理想母港在台灣

2026-11-05 16:00
康偉（右四）、黃樂（右三）曾到「中汽創智」公司訪問。（圖/中汽創智官網）

中媒：黃仁勳外遇對象之夫 涉操縱股票遭刑事強制措施

2026-11-10 08:46
河南61歲男子自行摸索網購，首次大手筆下單15噸紅薯，打算加工成粉條，讓女兒直呼沒想到父親膽子這麼大。（取材自荔枝新聞）

河南大爺自學網購 下單15噸紅薯 女兒傻眼：膽子這麼大

2026-11-10 07:30
黃樂真實年齡曝光？網傳中學照成為各方推測線索。(取材自微博「訊號與雜訊001」)

黃樂「中學嫩照」流出：湖南人、年紀小黃仁勳14歲

2026-11-11 03:53

超人氣

更多 >
黃仁勳婚外情再爆一樁 紐時稱對象是NVIDIA女副總裁

黃仁勳婚外情再爆一樁 紐時稱對象是NVIDIA女副總裁
半年前示警黃仁勳和黃樂關係 31歲放空客一戰成名

半年前示警黃仁勳和黃樂關係 31歲放空客一戰成名
黃樂「中學嫩照」流出：湖南人、年紀小黃仁勳14歲

黃樂「中學嫩照」流出：湖南人、年紀小黃仁勳14歲
民主黨聯邦參議員提案：開放紅藍卡讓50歲以上民眾參加

民主黨聯邦參議員提案：開放紅藍卡讓50歲以上民眾參加
黃仁勳桃色醜聞掀陰謀論 分析師：幕後疑似政治運作 恐爆出更多黑料

黃仁勳桃色醜聞掀陰謀論 分析師：幕後疑似政治運作 恐爆出更多黑料