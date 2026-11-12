北京女西西弗買書花200元 坐咖啡區遭拒 當場退書離店
北京一名女子在西西弗購書後欲入座咖啡區閱讀，卻因未點飲品遭拒並退書離店；官方回應咖啡區須另行消費，買書不算數。
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北京一名女子在西西弗購書後欲入座咖啡區閱讀，卻因未點飲品遭拒並退書離店；官方回應咖啡區須另行消費，買書不算數。
一名周姓女子近日在北京「西西弗書店」購買近200元人民幣的圖書後，轉往相連的咖啡區落座閱讀，卻遭店員要求必須單獨點飲品才能入座，讓她不滿當場退書離店。針對這起消費爭議，西西弗官方客服與門市主管10日回應，目前全國線下門市消費區均按顧客「消費咖啡館內商品」才可入座，在書店購書並不算數。
根據九派新聞報導，11月6日晚間，周女士在西西弗一北京門市購書後，坐進與書店完全連通的咖啡店看書等人。約20分鐘後，店員拿著飲品單前來告知咖啡區實行「消費入座」。周女士向店員表示，自己剛在書店消費近200元，店員卻回應「咖啡店和書店是兩家店，在書店購書不能視為在消費區消費」。周女士直言，並非捨不得點飲料，而是進店前後毫無明顯提示，直批「反感這種藏在一體空間裡的兩套消費規則」，隨後便決定退書離開。
許多網友紛紛留言力挺當事人，並質疑「書店和咖啡店裝修完全打通，實際消費卻分得清清楚楚，連提示牌也沒寫清楚買書不算消費，非常影響體驗」；不過也有部分網友留言表示理解，「店內免費閱讀區座位有限，咖啡館本來就需要獨立負擔營運成本，但店家確實應該把具體規則標示在最顯眼的位置，讓顧客事先選擇」。
實地走訪湖北武漢多家西西弗門市發現，店內的「向量咖啡」入口及桌角雖貼有「請消費入座，一人一座」標識，但均未明確註明「消費」不包含購買圖書。除了咖啡區外，書店內部普遍另設有免費閱讀區及兒童閱讀體驗區，提供有限座位供民眾使用。
西西弗門市業務主管對此進一步解釋，書店與咖啡店雖在空間上打通，但內部按不同部門分別核算營收，因此顧客必須購買飲品或烘焙產品才能在咖啡區落座，目前全體門市皆統一執行此規定。儘管兩邊的會員卡、儲值餘額與部分優惠券可以通用，但一體化裝修下暗藏的消費門檻，仍考驗著品牌與消費者之間的溝通透明度。
她在北京西西弗書店買了近200元圖書後，轉到相連的咖啡區坐下閱讀，卻被店員要求必須另點飲品才可入座，最後因不滿規則而退書離店。 店員表示書店和咖啡店是兩個部門，購書不算咖啡區消費；西西弗客服與門市主管也回應，全國線下門市均要求在咖啡館內消費商品後，才能使用咖啡區座位。 支持者認為空間裝修連通卻未清楚標示規則，容易讓人誤以為買書就能坐下；理解者則認為咖啡區有營運成本，但店家應把是否含購書在內的規則提前講明。
精華 FAQ
她在北京西西弗書店買了近200元圖書後，轉到相連的咖啡區坐下閱讀，卻被店員要求必須另點飲品才可入座，最後因不滿規則而退書離店。
店員表示書店和咖啡店是兩個部門，購書不算咖啡區消費；西西弗客服與門市主管也回應，全國線下門市均要求在咖啡館內消費商品後，才能使用咖啡區座位。
支持者認為空間裝修連通卻未清楚標示規則，容易讓人誤以為買書就能坐下；理解者則認為咖啡區有營運成本，但店家應把是否含購書在內的規則提前講明。
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