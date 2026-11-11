比黃樂還美 穗人大代表豔照瘋傳 網嘲：領導的形狀
中國社群瘋傳疑似廣州天河區人大代表楊玲的多張私照，引發網民熱議其年輕、美貌與背景，但相關身分及照片真偽目前都未獲證實。
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中國社群瘋傳疑似廣州天河區人大代表楊玲的多張私照，引發網民熱議其年輕、美貌與背景，但相關身分及照片真偽目前都未獲證實。
NVIDIA（輝達，另譯英偉達）執行長黃仁勳與疑似中國女間諜的黃樂發生婚外情事件持續延燒，中國社群平台及X平台近日出現多張聲稱「比黃樂還美」的疑似廣州天河區人大代表楊玲的香豔及夜生活照片並被瘋傳，照片中的女子被網民形容「美到像AI」、「如此年輕美女出任人大代表相當少見」，紛紛深扒其背景。網傳其年僅38歲，目前擔任公司董事長，還擁有清華大學高學歷，但未獲相關單位證實。目前該名女子的Instagram(IG)已緊急關閉。
相關照片近日在微博及X平台被瘋傳，有泳裝照、夜生活性感照、制服照、Cosplay床照、濕衣和警服鐐銬等主題，有網民發文稱，該女疑似是廣東天河區人大代表楊玲，並稱其「大量私密照曝光，表面上一本正經，可私下裡玩得是真的花啊，簡直踩在男人的每一個性癖上了，連胸口上的痣都是一模一樣的，可以判定是同一個人了。」
網傳楊玲是廣州市天河區第11屆人大代表，由員村街道選出，工作單位為廣州海江保險公估有限公司董事長，公開身分為Cheryl Yang（Ling Yang），美國福特漢姆大學畢業，後獲清華蘇世民獎學金讀全球事務碩士，金融與Web3背景。但以上背景也未獲當事人證實。
豓照傳出後，大批網民「驚豓」留言：「這些照片真是她嗎？泳裝大尺度誘惑」，並質疑她38歲就能當上人大代表的背景，「這是醫美代表吧」、「這個家世背景到底是多強？」、「原來中國現在多打美女牌」、「看來已經變成領導的形狀了」、「過去女代表大多年過50歲，如此年輕的女性出任人大代表確實少見」、「這比黃樂還正」、「是AI假帳號吧」。
據網民爆料，該疑似楊玲IG帳號在引發大量熱議之後已突然關閉。目前無法證實其究竟是否為楊玲本人帳號以及私照。
文章主要報導中國社群平台瘋傳疑似廣州天河區人大代表楊玲的多張香豔與夜生活照片，並引發網民對其身分、外貌與背景的高度關注與猜測。 網傳她年僅38歲，任廣州海江保險公估有限公司董事長，還有清華與海外學歷背景；照片則包含泳裝、制服、Cosplay與床照等，但都未獲證實。 目前無法確認照片中的女子是否真為楊玲，也無法證實其IG帳號與私照來源；文中提到的年齡、職務、學歷與代表身分同樣尚未得到官方證實。
精華 FAQ
文章主要報導中國社群平台瘋傳疑似廣州天河區人大代表楊玲的多張香豔與夜生活照片，並引發網民對其身分、外貌與背景的高度關注與猜測。
網傳她年僅38歲，任廣州海江保險公估有限公司董事長，還有清華與海外學歷背景；照片則包含泳裝、制服、Cosplay與床照等，但都未獲證實。
目前無法確認照片中的女子是否真為楊玲，也無法證實其IG帳號與私照來源；文中提到的年齡、職務、學歷與代表身分同樣尚未得到官方證實。
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