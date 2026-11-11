比黃樂還美 穗人大代表豔照瘋傳 網嘲：領導的形狀

網傳廣州天河區人大代表楊玲照片。(取材自X平台)

AI摘要 文章摘要整理： 中國社群瘋傳疑似廣州天河區人大代表楊玲的多張私照，引發網民熱議其年輕、美貌與背景，但相關身分及照片真偽目前都未獲證實。

NVIDIA （輝達，另譯英偉達）執行長黃仁勳 與疑似中國女間諜 的黃樂發生婚外情事件持續延燒，中國社群平台及X平台近日出現多張聲稱「比黃樂還美」的疑似廣州天河區人大代表楊玲的香豔及夜生活照片並被瘋傳，照片中的女子被網民形容「美到像AI」、「如此年輕美女出任人大代表相當少見」，紛紛深扒其背景。網傳其年僅38歲，目前擔任公司董事長，還擁有清華大學高學歷，但未獲相關單位證實。目前該名女子的Instagram(IG)已緊急關閉。

相關照片近日在微博及X平台被瘋傳，有泳裝照、夜生活性感照、制服照、Cosplay床照、濕衣和警服鐐銬等主題，有網民發文稱，該女疑似是廣東天河區人大代表楊玲，並稱其「大量私密照曝光，表面上一本正經，可私下裡玩得是真的花啊，簡直踩在男人的每一個性癖上了，連胸口上的痣都是一模一樣的，可以判定是同一個人了。」

網傳楊玲是廣州市天河區第11屆人大代表，由員村街道選出，工作單位為廣州海江保險公估有限公司董事長，公開身分為Cheryl Yang（Ling Yang），美國福特漢姆大學畢業，後獲清華蘇世民獎學金讀全球事務碩士，金融與Web3背景。但以上背景也未獲當事人證實。

豓照傳出後，大批網民「驚豓」留言：「這些照片真是她嗎？泳裝大尺度誘惑」，並質疑她38歲就能當上人大代表的背景，「這是醫美代表吧」、「這個家世背景到底是多強？」、「原來中國現在多打美女牌」、「看來已經變成領導的形狀了」、「過去女代表大多年過50歲，如此年輕的女性出任人大代表確實少見」、「這比黃樂還正」、「是AI假帳號吧」。

據網民爆料，該疑似楊玲IG帳號在引發大量熱議之後已突然關閉。目前無法證實其究竟是否為楊玲本人帳號以及私照。

網傳廣州天河區人大代表楊玲照片。(取材自X平台)

網傳廣州天河區人大代表楊玲照片。(取材自X平台)

網傳廣州天河區人大代表楊玲照片。(取材自X平台)

網傳廣州天河區人大代表楊玲照片。(取材自X平台)