我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

密西西比州聯邦參議員席位 民主黨挑戰者科洛姆得勝

葡萄酒開瓶了喝不完 農家曝白酒、紅酒不同料理妙招

杭州保母縱火失妻兒 「深情夫」攜新歡移居澳

中國新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
林生斌。(取自網路)
林生斌。(取自網路)

AI摘要

文章摘要整理：

因杭州保母縱火案失去妻兒的林生斌，近日被爆已與再婚妻兒移居澳洲，且公益承諾與賠償處理再引爭議，遭網民質疑昔日形象與實際行徑落差極大。

九年前因「杭州保母縱火案」痛失妻子朱小貞及三個孩子的林生斌，近日傳與現任妻子及一雙兒女定居雪梨富人區別墅，兒女讀私校，至於林生斌曾承諾以妻兒名義設立的公益基金會迄未成立，四年間僅給岳父母不到6萬元（人民幣，下同）的火災賠償金。林生斌相關行徑與當年全網同情的「深情丈夫」形象形成巨大反差，被大批網民罵上熱搜。

當年案發後林生斌曾在微博悲痛維權：「老婆孩子在天堂，我在地獄」，此次再受到關注，是因他在今年5月更新社交平台內容。林生斌微博已停更多年，今年6月，時隔五年再度更新，內容為某品牌發布會相關話題，他的現況也被再度挖出。

大風新聞報導，2017年6月22日，杭州藍色錢江小區兩幢1單元1802室發生縱火案，造成林生斌妻子及三個孩子遇難。事後林生斌創立童裝品牌「潼臻一生」紀念妻兒，但該品牌對應的杭州樂活幾何品牌管理有限公司已註銷。

網友地梳整林生斌近況時間軸：2021年6月30日，林生斌官宣再婚生女，他並且發文表示，和再婚妻子是2019年11月確認關係；2021年8月，杭州市聯合調查組發布通告稱，未發現林生斌犯罪事實。一個月後，林生斌的岳父母朱恆仁、徐枚枝對媒體發聲，說女兒生前曾訴說丈夫有家暴和出軌，被林生斌的大哥否認。

林生斌近日則被扒出，與現任妻子及一雙兒女定居雪梨莫斯曼富人區別墅，兒女入讀當地私校。林生斌名下現關聯13家企業，其中九家已註銷或吊銷。四家為存續狀態的企業中，除林生斌擔任監事的浙江吾格服飾有限公司外，其餘三家均為其與亡妻朱小貞共同關聯企業，但均被列入經營異常名錄。

陝視新聞報導，林生斌曾承諾設立的「潼臻一生」公益基金會，截至目前並未在民政部門完成註冊備案，他直播帶貨時曾宣稱店鋪每單捐贈10%用於公益，相關捐款流向也沒有完整帳目對外公開。網傳林生斌四年間僅轉帳合計5萬9800元火災賠償金給岳父母；岳父朱恆仁還透露，林生斌私下「連過年拿一點蘋果都算起來給你」。

林生斌。(取自網路)
林生斌。(取自網路)

精華 FAQ

  • 主因是他在社群平台久違更新後，外界重新追查其近況，並傳出他與現任妻子及一雙兒女定居雪梨富人區，生活方式與過往悲情形象形成強烈對比。

  • 林生斌曾承諾以妻兒名義設立「潼臻一生」公益基金會，但截至目前仍未完成民政部門註冊備案；此外，他直播宣稱的公益捐贈去向，也未見完整帳目公開。

  • 網傳他在4年間僅轉帳合計5萬9800元火災賠償金給岳父母，金額偏低；岳父朱恆仁還指稱其連過年送蘋果都會計較，進一步加深外界負面觀感。

微博

上一則

孫中山曾侄孫女痛心：很多台灣孩子不認識孫中山了

下一則

比黃樂還美 穗人大代表豔照瘋傳 網嘲：領導的形狀

延伸閱讀

林煒女兒開心老爸暴紅 自曝奶奶姓氏「最想演格格」

林煒女兒開心老爸暴紅 自曝奶奶姓氏「最想演格格」
廣東老人6億遺產全給再婚妻 元配3子女提告、大戰繼母

廣東老人6億遺產全給再婚妻 元配3子女提告、大戰繼母
妻女命喪布碌崙華人公寓大火 連江同鄉會伸援手

妻女命喪布碌崙華人公寓大火 連江同鄉會伸援手
黃仁勳承認婚外情 國務卿魯比歐曾在川普訪中前示警

黃仁勳承認婚外情 國務卿魯比歐曾在川普訪中前示警

熱門新聞

媽媽把豆芽菜都夾給女兒吃，自己一直吃白飯。（取材自微博）

重慶母帶女兒點6元豆芽卻連吃7碗飯 店主這舉動看哭網友

2026-11-07 06:30
由李嘉誠之子李澤楷（見圖）創立的富衛集團旗下FWD Private（百慕達），簽發保額高達3.18億美元的人壽保單獲金氏紀錄認證。(取材自維基百科)

李澤楷公司賣出「全球最貴」人壽保單 3.18億美元破金氏紀錄

2026-11-10 21:05
中國首艘電磁彈射型航空母艦福建艦11月5日入列一周年。圖/新華社

福建艦服役滿1年 中國軍事專家評論：最理想母港在台灣

2026-11-05 16:00
康偉（右四）、黃樂（右三）曾到「中汽創智」公司訪問。（圖/中汽創智官網）

中媒：黃仁勳外遇對象之夫 涉操縱股票遭刑事強制措施

2026-11-10 08:46
河南61歲男子自行摸索網購，首次大手筆下單15噸紅薯，打算加工成粉條，讓女兒直呼沒想到父親膽子這麼大。（取材自荔枝新聞）

河南大爺自學網購 下單15噸紅薯 女兒傻眼：膽子這麼大

2026-11-10 07:30
黃樂真實年齡曝光？網傳中學照成為各方推測線索。(取材自微博「訊號與雜訊001」)

黃樂「中學嫩照」流出：湖南人、年紀小黃仁勳14歲

2026-11-11 03:53

超人氣

更多 >
黃仁勳婚外情再爆一樁 紐時稱對象是NVIDIA女副總裁

黃仁勳婚外情再爆一樁 紐時稱對象是NVIDIA女副總裁
半年前示警黃仁勳和黃樂關係 31歲放空客一戰成名

半年前示警黃仁勳和黃樂關係 31歲放空客一戰成名
黃樂「中學嫩照」流出：湖南人、年紀小黃仁勳14歲

黃樂「中學嫩照」流出：湖南人、年紀小黃仁勳14歲
民主黨聯邦參議員提案：開放紅藍卡讓50歲以上民眾參加

民主黨聯邦參議員提案：開放紅藍卡讓50歲以上民眾參加
黃仁勳桃色醜聞掀陰謀論 分析師：幕後疑似政治運作 恐爆出更多黑料

黃仁勳桃色醜聞掀陰謀論 分析師：幕後疑似政治運作 恐爆出更多黑料