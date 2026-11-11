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黃樂「中學嫩照」流出：湖南人、年紀小黃仁勳14歲

記者林宸誼／即時報導
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黃樂真實年齡曝光？網傳中學照成為各方推測線索。(取材自微博「訊號與雜訊001」)
黃樂真實年齡曝光？網傳中學照成為各方推測線索。(取材自微博「訊號與雜訊001」)

AI摘要

文章摘要整理：

中國網路再流出疑似黃樂的高中與早年生活照，推算她約49歲，較先前稱42歲的說法更大，且與黃仁勳相差14歲，但多項身分與經歷仍未獲官方證實。

NVIDIA輝達執行長黃仁勳身陷桃色間諜門事件，中國網路上再流出更多外傳婚外情對象黃樂的高中時期舊照，推算她1977年出生、現年約49歲，而不是先前說的42歲。

港媒報導，中國網上流傳疑為黃樂高中的照片。班級資料顯示，1993年升入湖南湘潭市江南中學（江南機器廠子弟中學）9305班讀高一，代表她應該是1977年出生，今年約49歲，與63歲的黃仁勳相差14歲。微博上也流出多張疑似黃樂年輕時的照片，但拍攝時間、地點都未獲得證實。

這和財新網9日引述知情人士的說法有明顯落差。《財新》指黃樂「現年約42歲」，約20年前在香港浸會大學傳理學院攻讀媒體管理碩士，2種說法相差約7歲，目前都沒有官方資料可供證實。

另外，微博擁有228萬粉絲的前央視記者白潔先前也發文表示，黃樂曾和她在同間辦公室工作，「當年就看出她不簡單」。不過這則貼文後來已無法查看。法新社則表示，無法獨立核實網路履歷中提到的湖南衛視和央視經歷；湖南衛視1名主管曾對《紐約郵報》說「從沒聽過這個人」。

此外，網路還流傳1組聲稱是黃樂早年在上海生活時所拍攝的照片，再度引發外界對她過往的關注。從帖文附上的相片可見，1名長髮女子身穿紅色上衣，坐在裝潢精緻的餐廳內面帶笑容、手持茶杯，桌上擺放着甜點、茶具及餐盤，疑是黃樂本人。

網傳班級資料顯示，黃樂於1993年入湖南湘潭市江南中學（江南機器廠子弟中學）93...
網傳班級資料顯示，黃樂於1993年入湖南湘潭市江南中學（江南機器廠子弟中學）9305班讀高一。(取材自微博「訊號與雜訊001」)

精華 FAQ

  • 網傳班級資料顯示她1993年升入湖南湘潭市江南中學高一，推算應是1977年出生，現年約49歲，和先前傳出的42歲說法明顯不同。

  • 內文指出黃樂若為1977年出生，現年約49歲，而63歲的黃仁勳與她相差14歲。這個推算是根據網傳高中資料而來，尚未有官方資料證實。

  • 文章提到她的湖南衛視、央視經歷與香港浸會大學碩士背景都未獲獨立核實，部分網傳貼文也已消失，因此相關身分與照片真偽仍存疑。

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