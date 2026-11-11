中電商京東傳入局短劇 擬「劇中同款直接買」導購

中國電商巨頭京東開始內測獨立短劇產品「京東追劇福利社」，採用免費模式，核心玩法是「看劇領福利、劇中同款直接買，京東發貨」。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 京東傳推出免費短劇產品「京東追劇福利社」，透過看劇領福利與劇中同款直購，將短劇包裝成導購工具，目標是把追劇流量轉化為購物用戶。

中國電商 巨頭京東也要入局短劇了？傳京東開始內測獨立短劇產品「京東追劇福利社」，採用免費模式，核心玩法是「看劇領福利、劇中同款直接買，京東發貨」。

澎湃新聞報導，「京東追劇福利社」的產品形態與市面主流短劇應用相似：首頁設有「猜你喜歡」板塊，覆蓋都市日常、懸疑推理、戰神歸來、重生、打臉虐渣等成熟標籤，支持上下滑動刷劇、倍速播放、收藏和觀看歷史。

和抖音 、快手的短劇核心是抓住用戶時長，靠廣告或付費解鎖劇集變現不同的是，京東採取另一種方式入局：把付費環節直接砍掉，以免費短劇聚攏注意力，再透過「劇中同款直接買」和看劇領優惠券，把娛樂行為與消費行為綁定在一起。不過，實測發現相關功能尚處在測試完善階段，暫未見對應的電商跳轉入口。

報導指，這代表京東做短劇的底層目標，並非賣劇或搶占娛樂時長，而是把短劇當作一件導購工具，借助劇情的強情緒完成商品轉化，將追劇觀眾沉澱為平台購物用戶。

目前，該款產品已在微信 小程序上架可直接搜尋及試用，平台已有都市、懸疑及重生等熱門題材，支持上下滑動刷劇、倍速播放及收藏等功能。不過，京東App暫時還沒有看到相關入口。

京東對短劇的布局並非臨時起意。2025年7月，京東就已對外招聘短劇營運職位，核心職位月薪人民幣4.5萬至7萬、實施20薪（年薪20個月），折算年薪最高可達人民幣140萬元，職位職責包括搭建短劇IP與劇本分級體系、協同推薦和產品團隊拉動業務增長。