別輕易來湊熱鬧 冷門絕學學院研究生：「希望成一代大師」
中國社科大成立全國首個冷門絕學學院並牽頭聯盟，為多種瀕危古文字與古典學研究提供獨立平台，也讓學生在熱愛與現實壓力間尋找平衡。
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中國社科大成立全國首個冷門絕學學院並牽頭聯盟，為多種瀕危古文字與古典學研究提供獨立平台，也讓學生在熱愛與現實壓力間尋找平衡。
中國社會科學院大學11月6日成立全國首個冷門絕學學院並牽頭組建80餘家單位的「全國冷門絕學聯盟」，推動「冷門不冷、絕學不絕」。此舉不僅開創本碩博貫通式人才培養體系與獨立平台，更震撼學術界；不少學習西方古典學與伊朗學等絕學的學生對此大受鼓舞，直言過去只能掛靠主流學科的困境終於解除，將迎來更多資金與資源。
瀟湘晨報報導，社科大冷門絕學學院研究涵蓋突厥文、西夏文、契丹文、女真文、滿文、古藏文、古彝文、八思巴文、納西東巴文、方塊壯文等10餘種民族古文字，並統籌甲骨學、簡帛學與中西古典文明等方向，配套建置數智絕學實驗室、期刊《冷門絕學研究》及本科「鼎堂班」。
國家社科基金曾指出，冷門學科係指學術關注度低、成果產出難、研究群體小的領域；絕學則為文化價值獨特、門檻高、難度大且面臨後繼無人的瀕危學科。
西南大學研一學生小焦主修西方古典學並輔修伊朗學，這兩門學科光是語言學習就極具挑戰。他說明，西方古典學需掌握古希臘語、拉丁語；伊朗學更要求掌握古波斯語、阿維斯陀語、巴列維語、粟特語、大夏語及古典波斯語等，國內極少學校開課。
在西南大學，古典學學生僅十餘人，往年甚至不足十人。小焦與導師近期開展漢代文獻「安息帝國」研究，光做出初步成果就需時3年。
本科學歷史的他出於熱愛選擇絕學，立志「把它學好傳承下去，希望成為一代大師」，但剛入學三個月的他算算未來還需讀八年書，父母也曾憂心就業，且出國交流與購買古籍花費昂貴，讓他坦言「真的熱愛，也要考慮現實因素」，建議外界勿盲目湊熱鬧。
這是全國首個冷門絕學學院，並牽頭組建80餘家單位聯盟，等於替冷門學科建立獨立平台與本碩博貫通培養體系，讓相關研究不再依附主流學科。 學院聚焦突厥文、西夏文、契丹文、女真文、滿文、古藏文、古彝文、八思巴文、納西東巴文、方塊壯文等10餘種民族古文字，也統籌甲骨學、簡帛學與中西古典文明研究。 小焦因熱愛西方古典學與伊朗學而立志成為大師，但這類研究要學多種古語、耗時長、經費高，還得面對就業壓力與出國、購書成本，因此他提醒外界不要只看熱鬧。
精華 FAQ
這是全國首個冷門絕學學院，並牽頭組建80餘家單位聯盟，等於替冷門學科建立獨立平台與本碩博貫通培養體系，讓相關研究不再依附主流學科。
學院聚焦突厥文、西夏文、契丹文、女真文、滿文、古藏文、古彝文、八思巴文、納西東巴文、方塊壯文等10餘種民族古文字，也統籌甲骨學、簡帛學與中西古典文明研究。
小焦因熱愛西方古典學與伊朗學而立志成為大師，但這類研究要學多種古語、耗時長、經費高，還得面對就業壓力與出國、購書成本，因此他提醒外界不要只看熱鬧。
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