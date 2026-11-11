火流星墜落河北省 最大碎塊重達14公斤

河北石家莊當地人撿到的隕石碎片，最大的有14公斤。(取材自新京報)

AI摘要 文章摘要整理： 河北石家莊6日出現火流星並在低空爆炸，已回收約70公斤碎塊，最大14公斤，吸引隕石愛好者前往搜尋，專家認為對天文研究極具價值。

一顆火流星6日畫過河北省石家莊夜空，墜落於田地。專家分析指出，這次墜落的碎片屬普通球粒隕石，是太陽系裡最常見的一類隕石。目前回收的碎塊總重量大約70公斤，其中最大一塊重達14公斤。有隕石愛好者千里迢迢來到石家莊打卡。

據報導，6日，這顆火流星在低空爆炸，殘餘碎片散落，還有當地民眾表示家中屋頂被隕石砸穿。 另兩名目擊者說，「我們當時在這條路上，流星從頭頂飛過，發出很大的爆炸聲，響了好幾聲。」

據新京報報導，普通球粒隕石保留著太陽系早期的物質信息，科研價值很高。這次集中回收這麼多標本，對天文研究來說是一次難得的機會。專家稱，「這次非常具有科普的意義，可以給中國行星探索、行星科研帶來很好的樣本。」

火流星墜落後，也掀起一場尋隕熱潮。有隕石愛好者專門從江蘇奔赴石家莊，在野外搜尋，幸運找到隕石碎片。

科學家們估算，每天都有隕石降落地球，年累計50多噸，但被人類發現的少之又少，絕大多數「天外來客」都隕落在海洋、山區、沙漠等人煙稀少的地方。

據統計，每年觀察並收集到的目擊隕石平均不到10次。200多年來，全世界收集到的目擊隕石僅1,340次左右，其中中國有68次，中國大陸也是世界上記錄隕石墜落事件最早的國家，歷史文獻中有關隕石的記錄超過300次。

報導稱，資深「隕石獵人」俞斌表示，6日火流星墜落了河北。 7日晚，俞斌已到達河北石家莊，與當地目擊者交談後基本上確定了位置，次日一早即開始尋找隕石碎片。