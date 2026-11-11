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25歲中國男封山期「強登富士山」失聯逾60小時 最後影片一句話

中國新聞組／北京11日電
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陳杰攀登日本富士山失聯，已超60小時。（上觀新聞/受訪者供圖）
陳杰攀登日本富士山失聯，已超60小時。（上觀新聞/受訪者供圖）

AI摘要

文章摘要整理：

25歲中國男陳杰在富士山封山期違規獨攀，於惡劣天候中失聯逾60小時，日方與中方已動員搜救及協助家屬赴日。

一名25歲中國籍男遊客陳杰11月初赴日本旅遊，獨自進入已封山的富士山登山步道，未顧及封山禁令與嚴酷天候，失去聯繫。截至11月10日晚間，陳杰已失聯超過60小時，手機持續處於關機狀態。日本警消已出動防災直升機展開搜救，中國駐日大使館也緊急幫助家屬辦理簽證赴日。

綜合媒體報導，據陳杰的表姊王女士及同行友人透露，本次赴日旅遊前，陳杰並未向父母報備登山計畫。陳杰於11月5日抵達東京，8日凌晨5時30分左右與在網路結識的兩名同伴抵達富士山腳。當時天氣惡劣並開始降雪，且同行人員通宵未充分休息。考量到衣著單薄、缺乏雪山裝備與帳篷，加上封山期的危險環境，兩名同伴勸說撤退，但陳杰表示「來都來了」，堅持獨自繼續登頂。

據了解，陳杰平時在浙江工作，為藍天救援隊成員，曾多次參與公益救援工作並具備登山經驗。他在同伴撤退後，雙方仍透過手機保持通訊。北京時間11月8日上午10時30分左右，陳杰傳送了最後一段長約數秒的視訊與定位訊息。影片中他神情喘促：「上山了……周圍一個人都沒有。」定位訊息顯示其位置位於富士山五合目週邊至八合目附近。

當天晚間，友人因無法聯繫陳杰而向日本警方報案。11月10日上午，山梨縣警方出動防災直升機前往八合目一帶搜救。富士山因處於封山期，山區積雪超過30公分，伴隨雪崩風險與低溫惡劣天候，搜救難度增加，未發現陳杰蹤跡，後續搜救可能因天候不佳而延後。

據報導，得知失聯消息後，陳杰位於新疆阿克蘇與浙江的家人極為焦急。王女士指出，陳杰為家中獨生子，年近六旬的父母情緒接近崩潰。家屬已自行聯繫日本當地的私人救援隊，並準備親自前往日本掌握搜救進度。

中國駐日本大使館領事部工作人員證實，已收到家屬提交的各項證明資料，正在全力加急辦理簽證。外交部全球領事保護與服務緊急熱線亦已接入此事件，持續跟進當地搜救進展。

日本警方與登山專家提醒，富士山每年9月中旬起進入封山期，山頂與高海拔步道積雪結冰，極易發生滑墜與雪崩事故，且山小屋與救援站封山期均已停止營運，登山客切勿闖入禁區。

陳杰最後分享影片的截圖。（上觀新聞/受訪者供圖）
陳杰最後分享影片的截圖。（上觀新聞/受訪者供圖）

精華 FAQ

  • 他在11月8日與友人於富士山腳會合後，因天氣惡劣、開始降雪且裝備不足，仍堅持獨自上山，隨後與外界失去聯繫，手機也持續關機。

  • 他在北京時間11月8日上午10時30分左右傳出數秒影片與定位，內容提到「上山了……周圍一個人都沒有」，位置顯示接近富士山五合目至八合目一帶。

  • 山梨縣警方已出動防災直升機搜救，中國駐日大使館協助家屬加急辦理簽證，家屬也聯繫當地私人救援隊，盼能盡快掌握搜救進度。

富士山 大使館 簽證

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