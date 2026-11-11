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金雞獎揭曉 梁家輝首度入圍就奪影帝 「南京照相館」高葉封后

中國新聞組／北京11日電
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高葉則憑「南京照相館」中林毓秀一角，摘下金雞獎最佳女主角獎。（取自微博）
高葉則憑「南京照相館」中林毓秀一角，摘下金雞獎最佳女主角獎。（取自微博）

AI摘要

文章摘要整理：

第39屆金雞獎在廈門揭曉，梁家輝首度入圍便憑《捕風追影》奪影帝，高葉則以《南京照相館》封后，兩片與《給阿嬤的情書》成為本屆焦點。

第39屆中國電影金雞獎10日晚間在福建廈門揭曉，68歲香港影帝梁家輝憑藉「捕風追影」，首度入圍便拿下最佳男主角，從影40多年終於抱回金雞獎，也集齊香港金像獎、台灣金馬獎及中國金雞獎三大影帝殊榮。最佳女主角由「南京照相館」的高葉獲得，該片並拿下最佳故事片；「給阿嬤的情書」則獲評委會特別獎及最佳編劇，成為本屆另一焦點。

梁家輝此次以「捕風追影」中高智商反派「傅隆生」一角勝出，角色心思縝密、行事狠戾，卻又帶有複雜的人性層次。他突破反派角色較難獲得表演獎肯定的刻板印象，擊敗包括吳磊、檀健次等強勁對手。

頒獎環節由郭富城、朱一龍共同揭曉得主，梁家輝上台後一度激動得說不出話。他感嘆，從影40多年，這是第一次獲得金雞獎提名，如今能把獎項握在手中，感覺相當奇妙、夢幻。他感謝導演、成龍及「捕風追影」台前幕後團隊，也向觀眾表達謝意，表示是觀眾讓他始終記得，應該好好實現身為演員的夢想。最後他笑說：「拿了獎不代表可以收工，咱們開工了」，展現一貫直率個性。

梁家輝1984年以「垂簾聽政」獲香港電影金像獎最佳男主角，之後又憑「92黑玫瑰對黑玫瑰」、「黑社會」、「寒戰」等作品多次封帝，並以「愛在別鄉的季節」拿下金馬獎影帝。此次首度摘下金雞獎，讓他成為繼梁朝偉之後，第二位集齊香港金像獎、台灣金馬獎及中國金雞獎最佳男主角的華語演員，為逾40年的演藝生涯再添重要里程碑。

最佳女主角由高葉憑「南京照相館」中的林毓秀獲得。她上台領獎時激動落淚，表示從業20年，終於迎來夢想照進現實的時刻。高葉2023年憑藉掃黑電視劇「狂飆」中美艷大嫂一角，知名度大開，這次首度獲金雞獎肯定，也為演藝生涯寫下新頁。

其他獎項方面，「南京照相館」獲最佳故事片；「給阿嬤的情書」除拿下評委會特別獎，編劇創作集體也獲最佳編劇。鄭大聖以「密檔」獲最佳導演，萬力憑「震耳欲聾」獲最佳新晉導演，片中演員蘭西雅拿下最佳女配角；最佳男配角則由「萬桐書」的吾守爾．賽來獲得。

技術及類型片獎項方面，「浪浪山小妖怪」獲最佳動畫片，以水墨風格重新詮釋西遊故事；「窗外是藍星」拿下最佳紀錄／科教片，江蘇昆劇電影「顧炎武」獲最佳戲曲片，多國合拍電影「情感價值」則獲最佳外語片。

梁家輝以「捕風追影」斬獲金雞獎最佳男主角。（取自微博）
梁家輝以「捕風追影」斬獲金雞獎最佳男主角。（取自微博）

高葉憑「南京照相館」林毓秀一角摘下金雞獎最佳女主角獎。（取自微博）
高葉憑「南京照相館」林毓秀一角摘下金雞獎最佳女主角獎。（取自微博）

精華 FAQ

  • 梁家輝是憑《捕風追影》中的高智商反派傅隆生一角，首次入圍金雞獎就拿下最佳男主角，並完成香港金像獎、金馬獎與金雞獎三大影帝大滿貫。

  • 高葉以《南京照相館》中的林毓秀一角獲得最佳女主角，該片也同步拿下最佳故事片，讓她與作品都成為本屆金雞獎的重要贏家。

  • 《給阿嬤的情書》獲評委會特別獎與最佳編劇，《浪浪山小妖怪》拿最佳動畫片，《窗外是藍星》獲最佳紀錄／科教片，獎項分布相當多元。

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