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買菸可先結帳 「零食有鳴」總部急道歉撤牌

中國新聞組╱北京11日電
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連鎖零食品牌「零食有鳴」位於寧夏的一間加盟門市，因在收銀區張貼「購買香菸者優先結...
連鎖零食品牌「零食有鳴」位於寧夏的一間加盟門市，因在收銀區張貼「購買香菸者優先結帳」等標語引發廣泛爭議。(取材自微博)

AI摘要

文章摘要整理：

零食有鳴寧夏加盟店因張貼「買菸優先結帳」標語引發爭議，總部隨即致歉並撤除物料，且強調將加強門市管理與依法追責。

連鎖零食品牌「零食有鳴」位於寧夏的一間加盟門市，因在收銀區張貼「購買香菸者優先結帳」等標語引發廣泛爭議。零食有鳴總部9日發布處理結果與致歉聲明，證實該提示牌係加盟門市負責人未經授權擅自製作張貼，內容含有歧視性差別對待，總部已第一時間責令撤除物料、給予負責人嚴肅口頭警告，並將依合約追責。

根據中國新聞周刊報導，11月8日，有網友在社交平台上曝光照片，顯示該門市於收銀台顯眼處張貼「購買香菸者優先結帳」，並標註「保證真煙，假一賠百」與「吸菸有害健康」等字樣。品牌客服說明，門市只要取得許可證即可合法販售香菸，貨源由門市向當地菸草公司採購，不經總部供應鏈。針對加盟店違規行為，總部表示將加強全體門市的物料審核與巡查。

這起張貼提示牌引發的風波在網路上迅速發酵，許多消費者表示強烈不滿，「只聽過軍人優先、急救優先，第一次看到買香菸也能優先，實在想不清邏輯在哪」、「商家想提高效率應設專用快捷通道，直接給特定商品消費者插隊特權對按規矩排隊的人不公平」；也有少數聲音認為，「買菸顧客通常只拿一件商品且無需秤重，店家可能是想加快結帳流轉」。

零食有鳴在全國加盟門市數量已突破9000家。法律人士指出，《廣告法》明確規定禁止在公共場所發布菸草廣告，該門市將「優先結帳」福利與「假一賠百」品質承諾結合，已涉嫌對菸草製品進行宣傳推廣，構成違法菸草廣告疑慮。

專家分析認為，這種以損害大多數消費者權益為代價的強制性誘導，容易招致公眾反感並損害品牌形象。商家在追求流轉效率與短期的功利訴求時，更應將尊重消費者擺在首位，避免因個別加盟店的管理疏漏而損及廣大消費者的購物體驗。

精華 FAQ

  • 因寧夏一間加盟門市在收銀區張貼「購買香菸者優先結帳」等標語，還搭配「保證真煙，假一賠百」字樣，被認為讓吸菸顧客享有插隊特權，迅速引發輿論不滿。

  • 總部證實標語是加盟店負責人未經授權擅自製作張貼，已第一時間責令撤除物料，對負責人嚴肅口頭警告，並表示將依合約追責，同時加強全體門市審核與巡查。

  • 法律人士指出，公共場所不得發布菸草廣告，將「優先結帳」與「假一賠百」結合，可能構成對菸草製品的宣傳推廣；專家也認為此舉易損害多數消費者權益與品牌形象。

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