幼兒園都招不滿 5年少1700萬學童 中國幼園至初中推小班化

國家發改委披露：中國幼稚園小學和初中學齡人口已達峰，將前瞻性應對學齡人口總量及結構變化。(新華社)

AI摘要 文章摘要整理： 中國少子化加劇，5年內基礎教育學生減少近1700萬人，官方擬透過小班化、校舍調整與擴增高中及大學學位來因應人口變化。

中國受少子化嚴重衝擊，幼兒園招生不滿已成為人口危機發酵的最新徵兆；國家發改委10日透露，「十四五」期間（2021年至2025年），中國幼稚園、小學及初中在校生大幅銳減近1700萬人；面對學齡人口結構的劇烈變革，當局宣布將統籌調配閒置校舍資源、全面推動小班化教學，同時轉向擴容高中與高等教育學位，試圖將人口壓力轉化為提升教育品質的契機。

綜合界面新聞與彭博報導，「中國統計年鑑2026」數據顯示，去年全年出生人口僅792萬人，較2016年高位下降55.7%，出生率降至1949年以來新低；65歲及以上老年人口則突破2.23億，創歷史新高，總人口預計明年將跌破14億。幼兒園招生不滿已成為人口危機發酵的最新徵兆。

分析指出，這波人口擠壓正嚴重拖累中國經濟，考驗北京當局緩解消費與投資衝擊的能力。勞動力萎縮使得年金與社會服務的財政負擔日益沉重，政府也更難說服不願生育的年輕夫妻多生小孩。

中國幼稚園、小學、初中學齡人口已經達峰，高中和高等教育學齡人口還在持續增長，需要優化義務教育資源配置。國家發改委社會發展司副司長黃瑋茹指出，近年不少家庭已感受到「上幼兒園、小學比以前更容易」，對於部分富餘的基礎教育資源，官方將推動小班化教學，騰出校舍改為美育等場所。

隨著學齡人口遞延，高中與大學需求將在「十五五」期間凸顯，當局已透過擴建高中設施緩解升學焦慮，2026年「雙一流」高校亦擴招本科生2.4萬人。為紓緩少子老齡化雙重壓力，發改委今年已下達140億元中央預算，支持養老與托育設施建設。

這波基礎教育規模收縮的趨勢，許多家長與網友紛紛留言感嘆，「雖然現在上幼兒園確實變容易了，但照顧老人與撫養小孩的雙重負擔壓力依然實實在在」；也有不少擔任教師或教育工作者的網友憂心表示，「學生大幅減少後，新教師招聘崗位急遽攀升，年輕教師就業競爭越來越殘酷」、「閒置校舍可以改建，但教師編制與就業市場該如何彈性調整，大家都很焦慮」。

專家分析指出，基礎教育收縮將引發連鎖反應，不僅加重養老與社會保障體系的財政負擔，人口分布變化與資源配置未同步的問題也日益凸顯。黃瑋茹表示，解決家庭「養老愁、託育難」是保障民生的重中之重，然而面對勞動力萎縮與經濟衝擊，這場深層的人口挑戰絕非僅靠調整教育資源就能輕易解決。