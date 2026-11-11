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鄭大聖爆冷奪金雞導演 「密檔」票房僅2123萬、評分6.7

中國新聞組╱北京11日電
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鄭大聖以紅色題材作品「密檔」拿下金雞獎最佳導演；圖為他早前在德國中國電影節領獎。...
鄭大聖以紅色題材作品「密檔」拿下金雞獎最佳導演；圖為他早前在德國中國電影節領獎。（新華社）

AI摘要

文章摘要整理：

第39屆中國電影金雞獎爆出最大冷門，鄭大聖憑《密檔》奪得最佳導演，引發外界對評選標準、票房口碑與藝術取向的激烈爭論。

第39屆中國電影金雞獎圓滿落幕，本屆全場最具話題度與爭議性的焦點，莫過於「最佳導演獎」由上海出品的紅色題材作品「密檔」導演鄭大聖一舉奪魁，擊敗事前呼聲極高的強勁對手，上演了本屆金雞獎最大的一場「爆冷」。另外，獲得「最佳故事片」的「南京照相館」，則被評價劇情轉折生硬且人物行為降智。

本屆金雞獎最佳導演角逐異常激烈，頒獎前，外界普遍預測該獎項將是申奧導演的「南京照相館」（票房突破30億元、評分8.7分）與藍鴻春導演的「給阿嬤的情書」（評分高達9.3分、票房突破20億元）之間的「雙強對決」。然而，評審團最終將桂冠頒給了鄭大聖的「密檔」，該片累積票房僅約2123萬元，豆瓣評分停留在6.7分。

鄭大聖登台領獎時謙遜表示：「導演是世界上最不能獨立完成的工作。」並向全體製作團隊的付出表達感謝。

面對「票房與口碑雙低」的獲獎結果，網路上引發強烈的意見分歧。許多影迷紛紛質疑，「評選標準脫離了大眾觀影體驗與市場認可，難以認同獎項公正性」；也有網友對熱門片「南京照相館」評價「劇情轉折生硬且人物行為降智，甚至出現照片決定日軍投降的荒謬歷史邏輯，拍得確實不行」；不過評審團則指出，「密檔」摒棄常規槍戰套路，以生活流鏡頭語言捕捉潛伏暗流，展現極具作者意識的藝術表達。

在整體獎項分布上，「南京照相館」抱走「最佳故事片」與「最佳女主角」（高葉），「給阿嬤的情書」則收穫「評委會特別獎」與「最佳編劇」。其中「南京照相館」意圖透過南京大屠殺背景，展現一般人保存歷史罪證的勇氣，但其敘事中角色動機模糊、搏鬥邏輯崩壞，以及將抗戰勝利過度歸因於照片國際報導的因果鏈，在上映後也引發不少歷史表達層面的檢視與討論。

精華 FAQ

  • 因為事前多數外界看好《南京照相館》或《給阿嬤的情書》勝出，但評審團最後將最佳導演頒給票房與評分都不突出的《密檔》導演鄭大聖。

  • 《密檔》累積票房僅約2123萬元，豆瓣評分為6.7分，明顯低於其他熱門競爭作品，因此其得獎結果也引發不少觀眾質疑。

  • 網友多半質疑評選脫離市場與觀影感受，認為公正性不足；評審團則強調《密檔》以生活流鏡頭與作者表達取代套路，具獨特藝術性。

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