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月薪3萬招「燒炕員」 寧夏景區：要抗凍、會聊天的社牛

中國新聞組╱北京11日電
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AI摘要

文章摘要整理：

寧夏一景區以月薪3萬元招聘燒炕員，工作內容包含燒熱傳統火炕與陪遊客聊天，因條件特殊、薪資高而引發網路熱議。

寧夏一景區近日在網路上開出月薪3萬元人民幣招聘「燒炕員」，引發熱潮。該景區品牌策畫經理殷悅10日證實，該高薪招聘資訊完全屬實而非網路炒作，崗位核心職責是照看景區內的五張傳統火炕，確保炕面燒熱燒透，並與圍坐在炕頭的遊客聊天互動。

根據大象新聞報導，這項工作雖然無須寫簡報或坐辦公室，但應徵條件相當「硬核」。殷悅指出三大要求：一是必須「抗凍」，因為燒炕屬於戶外作業；二是必須是「社牛」，能主動與遊客熱情嘮嗑；三是需具備小才藝，如唱秦腔、流行歌、耍快板或說脫口秀等。此外，燒炕也是技術活，需精準把控火候與鋪設平整，避免點燃褥子或床單，帶給遊客舒適體驗。

這項罕見的高薪職缺在社交平台上引發廣大網友的熱烈討論，「不用寫PPT還能聊天，這簡直是夢幻神仙工作，我現在就去學燒炕」、「要求會唱秦腔還得是社牛，這3萬塊其實是給演藝跟溝通天賦的」；不過也有網友留言質疑「高薪背後是不是文旅營銷噱頭」、「冬天一過是不是就要面臨解聘失業」。

該景區主要打造30年前的實景「西北村落」，保留傳統土炕供遊客體驗。相較於現代化電暖設備，老式火炕必須仰賴專人人工把控火候，才能維持恆溫並保留窯洞獨有的煙火氛圍感。針對季節性失業的顧慮，景區表示供暖期結束後不會直接解聘，合適者可透過雙向選擇轉崗至夏季的沉浸式演出或基礎崗位。

業界分析指出，景區透過高薪招聘小眾崗位，不僅打破了大眾對「西北冬天只能坐冷板凳」的固有印象，也成功吸引全國遊客的注目。在保留傳統民俗體驗核心特色與創新文旅宣傳之間，這場高薪招聘成功創造話題與實質關注度。

精華 FAQ

  • 這個職缺名為燒炕員，核心工作是照看景區內5張傳統火炕，確保炕面燒熱燒透，同時在炕頭與遊客互動聊天，提供沉浸式體驗。

  • 景區要求應徵者必須抗凍，因為屬於戶外作業；還要是會主動互動的社牛，並具備唱秦腔、唱歌、耍快板或說脫口秀等才藝，因為這不只是體力活，也是表演與溝通工作。

  • 網友一方面覺得不用寫PPT、能聊天很新奇，另一方面也質疑是否是文旅宣傳噱頭或季節性失業風險。景區則表示供暖期結束後不會直接解聘，可透過雙向選擇轉到夏季演出或基礎崗位。

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