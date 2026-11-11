老翁在美市集賣四川冒菜 地道風味賣出400%利潤率

美食部落客「Bobo在美國」的公公在美國小鎮早市擺攤賣「四川冒菜」。(視頻截圖)

AI摘要 文章摘要整理： 一位華人老翁在美國小鎮早市賣四川冒菜，以15美元自助點菜和地道麻辣湯底爆紅，利潤率達400%，也被視為成功的文化輸出。

中國傳統小吃再次於海外圈粉，近期在短影音平台上，一位美食部落客「Bobo在美國」分享其公公在美國小鎮早市擺攤賣「四川冒菜」的影片，在網路上引發熱烈討論，「公公在美國賣冒菜一百八變九百多」相關話題更一舉登上熱搜。憑藉靈活的經營策略與地道的風味，攤位利潤率高達400%，驚人的回報率讓網友直呼：「太勵志了。」

據了解，這位公公當天騎著標誌性的三輪車，來到美國當地小鎮的早市擺攤。面對寒冷的天氣，他主打熱氣騰騰的四川冒菜，並採取「15美元一碗隨便點」的自助配菜模式。顧客可以根據個人喜好自由挑選各式蔬菜與肉類，再由攤主加入祕製麻辣湯底現煮。

這種兼具高性價比與豐富選擇的自助體驗，迅速吸引了大量當地居民與遊客。攤位前很快就排起了長長的人龍，成為早市上的「排隊美食」。不少外國顧客大讚湯底濃郁香辣，稱是一道「夢想成真的家鄉味道」。

這並非博主一家首次在海外嘗試擺攤創業。在此之前，該帳號就曾記錄過在美國賣上海生煎包，僅需兩個半小時便創下1340美元營業額的紀錄，此外還進行過小鎮巡迴販售肉夾饃等活動。

與許多為了迎合外國人口味而進行大幅改編的「美式中餐」不同，博主介紹，公公擺攤的願景是希望還原最正宗的中國地道風味，並計畫未來輪流推出中國各省的代表性菜餚。這種堅持原汁原味的策略，反而創造了顯著的市場差異化，成為吸引外國顧客的核心賣點。

熱搜話題發酵後，不少網友紛紛留言表示：「看完也想去國外擺攤了」、「地道美食果然到哪裡都有市場」。這場擺攤熱潮不僅是一次成功的商業嘗試，更被許多網友視為是一場生動且接地氣的「文化輸出」，也展現了華人在海外勤勞創業、熱愛生活的精神面貌。