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1斤1元沒人要 「海洋霸主」為何淪漁港滯銷貨？

中國新聞組／北京11日電
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碼頭漁民販售的鯊魚。（視頻截圖）
碼頭漁民販售的鯊魚。（視頻截圖）

AI摘要

文章摘要整理：

中國東海開漁後，尖吻鯖鯊常因誤入漁網成為低價滯銷貨，因腥味重、處理麻煩且受保育與貿易管制影響，漁民多不願帶回岸上。

「20元（人民幣，下同，約2.9美元）一條，4條70元拿走」，這不是市集上的秋褲清倉拍賣，而是碼頭上的漁民在甩貨，兜售的則是海洋霸主──鯊魚。

中國新聞周刊報導，這些乏人問津的鯊魚其實是尖吻鯖鯊，是漁民捕撈鯧魚、黃魚時，意外落入漁網的。由於鯊魚死後容易散發刺鼻氣味，加上處理不易、食用風險及保育規範等因素，成了漁民眼中的滯銷貨，折合起來一斤才1塊多。

上海自然博物館研究員何鑫表示，尖吻鯖鯊又稱灰鯖鯊，廣泛分布於太平洋、大西洋及印度洋，也是舟山海域常見的鯊魚，記錄中最長可達4公尺，衝刺時速高達70公里，是游速最快的鯊魚之一。

隨著中國東海9月中旬全面開漁，大批漁船出海捕撈，尖吻鯖鯊追逐魚群時也容易誤入漁網，成為漁業生產中的「兼捕魚貨」。一名遠洋漁業公司工作人員表示，公司漁船主要捕撈魷魚，偶爾也會意外捕獲鯊魚，通常會先檢查魚鰭及腹部，確認沒有嚴重外傷後盡可能放生。

即使捕獲鯊魚，漁民也未必願意帶回岸上。漁船出海勢必消耗柴油、人工及冰塊等成本，船艙空間有限，必須優先留給帶魚、鯧魚等有經濟價值的漁獲，鯊魚不僅占空間，運回岸邊也不一定賣得出去。

多年之前，鯊魚還是漁民的寶貝。那時候，鯊魚還很值錢，鯊魚鰭也就是魚翅，是不少土豪口中的大補之物。但隨著各國環保意識提高，鯨鯊、姥鯊、噬人鯊（大白鯊）早已列入「國家重點保護野生動物名錄」，是二級保護動物，禁止出售和收購。

且鯊魚體內含有大量尿素，死亡後會產生強烈異味；鯊魚皮布滿盾鱗，處理時如同砂紙般粗糙，料理前還得經過放血、剝皮及反覆浸泡，才能降低腥臭味。如此一來，就更沒有人願意買了。

然而，尖吻鯖鯊在IUCN紅色名錄評級為「瀕危」，也是「瀕危野生動植物種國際貿易公約」附錄Ⅱ物種，國際貿易受到嚴格管制。對比在碼頭低價滯銷的情形，這些鯊魚最好的歸宿不應該是碼頭的塑膠箱，而是自由自在的大海。

精華 FAQ

  • 主因是尖吻鯖鯊常在捕撈魚群時誤入漁網，屬於兼捕魚貨；加上死亡後腥味重、處理費工，且受保育與交易限制，導致市場幾乎沒人願意收購。

  • 內文指出，這些鯊魚主要是尖吻鯖鯊，又稱灰鯖鯊，常見於舟山海域，體長最長可達4公尺，衝刺時速可達70公里，是游速很快的鯊魚之一。

  • 因為漁船出海成本高，船艙空間又有限，必須優先保留給帶魚、鯧魚等高價漁獲；而鯊魚不僅占空間，還難處理、易發臭，回港後也不一定賣得出去。

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