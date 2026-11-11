70畝甘蔗被颳倒 廣西搶救大作戰 村支書：10天沒賣掉農民1年白忙

廣西強風肆虐，大片甘蔗遭吹倒，重創農民生計。（九派新聞）

AI摘要 文章摘要整理： 廣西冷空氣帶來大風，百色田陽區瀨旺村約70畝甘蔗倒伏，村民急尋收購商搶在10天內賣出，以免損失擴大。

廣西近日受到強烈冷空氣影響，百色市田陽區那坡鎮瀨旺村約70畝甘蔗遭大風吹倒，農民損失慘重。村支書表示，當地種植甘蔗二、三十年，從未遇過如此大規模倒伏，目前仍有約5、600噸甘蔗急需出售，希望外地收購商前往收購，協助農民減少損失，「如果超過時間還賣不掉，那這一年就白忙了」。

九派新聞報導，據廣西天氣網消息，8日至10日，一股中等強度冷空氣南下廣西，帶來降溫、大風及降雨天氣。受到偏北風與東南氣流交會影響，各地氣溫下降攝氏4至8度，大部分地區還出現7至9級的強風。

受強風影響，瀨旺村甘蔗出現大面積倒伏，村支書李書記表示，村內每年種植甘蔗約700畝，這次遭強風吹倒的面積約70畝，幾乎每戶農家的甘蔗都受損，而且受損的多是長勢較好、植株較高的甘蔗；少部分迎風面的甘蔗更是從根部被吹斷。 廣西強風肆虐，大片甘蔗遭吹倒，重創農民生計。（九派新聞）

李書記表示，村民種植甘蔗已有二、三十年，過去從未發生過如此大規模的倒伏情況。目前村裡正積極聯繫收購商，也向外地業者推薦，希望趁甘蔗品質尚未受到影響前盡快出售，避免農民一整年的辛苦付諸流水。

目前已有收購商前來詢價，開出的價格約每斤0.5至0.6元（人民幣，下同）。不過，甘蔗種植從播種、採收等都需要人工費用，每畝成本至少5000至6000元。李書記表示，如果每斤收購價低於0.6元，農民恐怕血本無歸。

另外，倒伏後的甘蔗若超過十天仍未售出，甘蔗可能因植株斷裂、無法正常吸收養分而出現空心情況，糖分也會隨之下降，進一步影響銷售價值。為了保障農民心血，甘蔗採收和收購都要和時間賽跑。