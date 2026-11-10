黃仁勳栽美人計：近代史最轟動間諜案「他男扮女裝」竊20年情報

輝達執行長黃仁勳。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 這篇報導以黃仁勳婚外情傳聞為引子，回顧中國情報機關著名的「蝴蝶夫人」時佩璞案，揭露外交官遭色誘滲透與長期機密外洩的經過。

輝達（NVIDIA ）執行長黃仁勳 承認曾對妻子不忠，過去與他公開同框的女性黃樂（Alice Huang）疑似是中國間諜 ，引發外界重新關注中國過去數十年在西方國家進行的「美人計」情報滲透行動。

韓媒中央日報報導，中國情報機關最具代表性的案例，當屬1960年代轟動國際的「蝴蝶夫人」時佩璞案。

1964年北京，當時在法國駐中國大使館工作的外交人員布爾西科（Bernard Boursicot），在聖誕派對上認識京劇演員時佩璞。

時佩璞謊稱自己其實是女的，只因家人希望生下男孩，從小被當成男性撫養，而後兩人發展戀情。後來，時佩璞又將一名從新疆區帶來的孩子，謊稱生下兩人的兒子。

布爾西科後來供稱，中國情報人員曾以阻止他與時佩璞見面相要脅，要求他提供情報。他從1969年至1972年在北京大使館任職期間，以及1977年至1979年派駐蒙古烏蘭巴托領事館期間，向中國方面洩漏至少150份、最多達500份政府機密文件。

1983年，布爾西科遭法國反情報機關逮捕，這才得知交往近20年的戀人其實是個男的，甚至一度在獄中企圖輕生。

布爾西科在庭上坦承，兩人多在昏暗環境中「行房」，而且時佩璞非常害羞，從不讓他仔細確認身體狀況。「我從來沒有完全看過他的性器官。他非常害羞，我以為那是中國人的習俗。」

1986年，兩人各被判處6年徒刑，隔年獲得特赦。

這段真實事件後來被改編成1988年舞台劇，以及1993年電影「蝴蝶君」（M. Butterfly），由尊龍主演。

時佩璞2009年在巴黎去世，享年70歲。