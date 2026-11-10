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河南大爺自學網購 下單15噸紅薯 女兒傻眼：膽子這麼大

中國新聞組／北京10日電
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河南61歲男子自行摸索網購，首次大手筆下單15噸紅薯，打算加工成粉條，讓女兒直呼...
河南61歲男子自行摸索網購，首次大手筆下單15噸紅薯，打算加工成粉條，讓女兒直呼沒想到父親膽子這麼大。（取材自荔枝新聞）

AI摘要

文章摘要整理：

河南一名61歲男子自學網購，竟一次買下15噸紅薯，原本打算加工成粉條，引發網友熱議，也讓家人與外界關注長者網購風險。

61歲河南男子自學網購，一口氣下單15噸紅薯，原本打算加工成紅薯粉條，沒想到消息曝光後引發網友熱議。男子的女兒表示，父親自行摸索網購，讓她驚訝「沒想到他膽子這麼大」，目前正準備製作粉條的加工機器。

▲ 影片來源：youtube平台@遊明娛樂圈（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

據荔枝新聞報導，河南商丘近日發生這起趣事。男子的女兒劉女士表示，父親今年61歲，過去從未教過他網購，沒想到他自己研究操作，竟直接買下15噸紅薯，準備加工成紅薯粉條。

劉女士說，目前家中正在準備加工機器，而這批紅薯已經全部被訂光，顯示父親並非單純購物，而是有意透過加工紅薯拓展生意。

消息曝光後，不少網友對15噸的數量感到驚訝，紛紛留言提醒：「15噸，家裡放不下啊大爺！」也有人懷疑男子是否不小心按錯數量，原本只想買少量紅薯，卻誤下大單。

此外，有網友注意到男子購買的是蜜薯，質疑是否適合製作粉條；也有人建議，與其加工粉條，不如直接曬成紅薯乾，或許更省時省力。

河南商丘一名61歲男子一口氣下單15噸紅薯，準備加工成紅薯粉條。示意圖，與當事人...
河南商丘一名61歲男子一口氣下單15噸紅薯，準備加工成紅薯粉條。示意圖，與當事人無關。（ 取材自四川在線）

這起事件引發討論，不少人認為，網友的擔心並非多餘。對不熟悉網路操作的長者而言，商品規格、購買數量及付款流程都可能成為操作上的難題，稍有不慎便可能造成損失。

隨著網路購物日益普及，愈來愈多長者開始自行摸索使用智慧型手機及各種網路服務。這次男子靠自己學會網購，甚至一次採購15噸原料，也讓外界看到長者積極接觸新工具的一面。

報導指出，面對長者學習網路操作，家人除了鼓勵，也應適時協助確認商品、數量及付款資訊，減少誤操作的風險。網友的提醒或許帶著疑慮，但也反映出對長者可能吃虧的關心。

精華 FAQ

  • 他並非單純囤貨，而是想把紅薯加工成紅薯粉條，女兒也表示家中正在準備相關加工機器，顯示這筆訂單帶有明確的生意規劃。

  • 女兒劉女士表示，父親從沒人教過他網購，卻能自己摸索下單15噸紅薯，讓她十分驚訝，直言沒想到父親膽子這麼大。

  • 不少網友擔心數量太大、家裡放不下，也懷疑是否按錯數量，另外還有人質疑買的是蜜薯，未必適合做粉條，建議先確認商品與用途。

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